Niño en Oklahoma salvó a su madre de ahogarse tras sufrir una convulsión (+Video)

Gavin es el nombre del niño de Oklahoma que salvó a su madre de ahogarse en la piscina que está en el patio de su casa, donde la mujer tuvo una convulsión.

Las imágenes quedaron grabadas por la cámara de seguridad de la familia y fueron compartidas por Lori Keeney (mamá de Gavin) en su cuenta en Facebook.

El hecho ocurrió el 5 de agosto en Enos, Oklahoma, pero no fue hasta esta semana que el video se viralizó. Esta no es la primera vez que el niño realiza este tipo de acto, pues en 2021 salvó a su madre cuando se estaba ahogando con comida.

Se conoció que el menor intentó ejecutar la maniobra de Heimlich. Luego llamó al 911 para informarle al número de emergencias que su mamá necesitaba de ayuda.

En esta oportunidad y según la descripción que se ve en el video, Lori comenzó a convulsionar y se sumergió en la piscina.

Acto seguido, y tras darse cuenta, Gavin subió las escaleras de la piscina dirigiéndose hacia su madre levantándole la barbilla, evitando así que se ahogara.

“Miren a mi bebé salvando mi vida… literalmente salvando mi vida. Gavin acababa de salir de la piscina y estaba en el porche y fue entonces cuando me escuchó. Él saltó en… el perro incluso trató de entrar… él me lleva a la escalera y luego mi padre corre hacia dentro. Estoy bien, tomé un poco de agua que creemos antes de que Gavin me cogiera”, se lee en la descripción que acompaña la publicación.

Tras el esfuerzo, el pequeño no pudo sacar a su madre. Por lo que luego de transcurrir unos segundos, Stephen Lowe, quien es su abuelo, apareció en la escena y se ve cómo levanta tanto Lori como a su nieto hasta ponerlos a salvo.

“Uno de los momentos más aterradores de mi vida”, con esas palabras describió el momento la mujer. A su vez, señaló que una de sus peores pesadillas se hizo realidad la mañana de ese viernes 5 de agosto.

“Una de mis peores pesadillas cobró vida esta mañana. Estoy dudando en compartir este vídeo. Como he compartido antes, no me gusta que la gente presencie cuando tengo una convulsión, así que para todos mis amigos y familiares aquí… Sé que esto fue muy, muy difícil para mí de ver, ya que nunca me he visto a mí misma ni he visto a Gavin en acción”.

