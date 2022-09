Niño de ocho años dibujó su propio álbum del Mundial por no tener dinero para comprarlo

septiembre 1, 2022 - 7:11 pm

Una nueva historia se hizo viral en redes esta semana. Se trata de Joao Gabriel de Goiania, un niño brasileño de ocho años que dibujó su propio álbum del Mundial. Se conoció que ante la falta de dinero recurrió a este ingenio.

El pequeño Joao dibujó a algunos futbolistas que asistirán al evento mundial. Neymar, Messi, Cristiano, Maradona y hasta el mismo Pelé están plasmados en unas hojas blancas.

El medio local Portal G1 buscó a los padres del niño quienes explicaron lo que sintieron cuando su niño le mostró su creación.

🇧🇷João Gabriel (8) vive en Goiânia y como no podía comprarse cromos del álbum del mundial, decidió dibujar cada figurita. Ya van 39. Su historia salió en Tv y hoy centenares de personas acudieron al mercado donde trabaja su papá para regarle cromos. La vida es de momentos… pic.twitter.com/LMr73ebXgK

“Llegué del trabajo y dijo que ya tenía uno. Cuando fui a verlo, me explicó lo que había dibujado”, contó al medio de comunicación Teixeira, papá del pequeño de ocho años.

A su vez, expresó que se siente emocionado de ver la creatividad con la que cuenta su hijo. “No hay forma de no emocionarse, la felicidad es tanta que me quedo sin palabras de tener a alguien con tanta creatividad. Hizo los cromos y puso el nombre a cada jugador. Incluso hizo a los árbitros”.

O menino João Gabriel Nery dos Santos, de 8 anos, que desenhou o próprio álbum da Copa do Mundo por não poder comprar um, recebeu o livro oficial e se emocionou com o presente. Imagens mostram o menino abrindo o pacote e separando as primeiras figurinhas.

Imagens: G1 pic.twitter.com/H4U1GaMIQm

August 31, 2022