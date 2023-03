Niño de cinco años canta My heart will go on durante funeral de su bisabuela y se viraliza

55651

Bentley Cunningham es el nombre del niño de cinco años que cantó My heart will go on (canción de la película Titanic), durante el funeral de su bisabuela. El hecho ocurrió el 26 de enero en Indiana y se viralizó en las redes sociales.

Stormy Bonds, mamá del pequeño, subió dos videos en su cuenta en Facebook. En las imágenes se puede ver al pequeño interpretando la canción de Celine Dion de 1997.

Niño le canta a su bisabuela la canción del Titanic

“Esta noche celebramos la vida de Nanas. Bentley me dijo el otro día, justo después de que mi nana falleciera, que nana estaba cantando esta canción en el cielo y sonaba como un ángel. En dedicación de nana, Bentley canta My heart will go on de Celine Dion”, se lee en la descripción de la publicación.

Asimismo, Bonnds explicó que el niño les pidió a sus familiares le dedicaran sus propias palabras de despedida. Además, señaló que Bentley cantó la canción favorita de Ginsberg, quien era su bisabuela, causando así la sorpresa a los presentes.

Ginsberg murió por causas naturales el 12 de enero y fue vista por el niño como una segunda madre. Ambos tenían una relación muy especial, detalló Bonds.

De tal modo, Bonnds añadió que Bentley se sabía cada palabra de la canción a pesar de que tiene displasia septo-óptica. Esta es “un trastorno del desarrollo temprano del cerebro y los ojos”, según información del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EU.

También resaltó que a Bentley le fue diagnosticada la enfermedad al nacer luego de ser transferido a Riley Children’s Health en Indianápolis, según detalla Noticias Caracol.

“Bentley tiene las tres características de la displasia septo-óptica. Su glándula pituitaria no está conectada con el cuerpo, por lo que no recibe las hormonas que necesita para crecer. Su cuerpo es muy pequeño, lo que provoca algunos retrasos en el desarrollo, y sus nervios ópticos son muy pequeños. Lo que significa que está completamente ciego del ojo derecho y tiene poca visión en el izquierdo”, explicó.

“Nos dijeron que no iba a caminar, hablar o gatear, pero Bentley les demostró que estaban equivocados. Por lo que cada pequeña cosa que ha hecho ha sido simplemente increíble”, finalizó Bonnds.

