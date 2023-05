90315

-En redes sociales se viralizó la historia de Alexander Cera, un joven que se quedó sin sus ahorros luego de un curioso hecho. La niña, quien es su prima, recortó los billetes pensando que eran ‘papelitos de colores’, dejándolo sin el dinero recaudado.

A través de TikTok publicó un video en el que muestra los pedazos de billetes mexicanos de 20, 50, 100, 200 y 500 pesos. El hecho se volvió tendencia en redes con 4.6 millones de visitas y generó toda clase de reacciones.

Cera estaba ahorrando para reparar su auto. “Tu prima de cuatro años encontró en tu cuarto unos papelitos de colores para recortar”, se lee en el video publicado en abril en la cuenta. Además, explicó que el dinero eran sus ahorros para arreglar un carro que le chocaron.

“El dinero era para arreglar un carro que me chocaron” escribió Alexander en la caja de comentarios.

Los usuarios en redes sociales no tardaron en dejarle su opinión y en los mismos le decían que les cobraran a los padres de la niña.

“Cóbrale la lana (el dinero) a sus papás”, “Cóbraselos a la mamá”, son los comentarios más destacados.

Pero, Alexander manifestó que ya había hablado con sus tíos (quienes son los papás de la niña) y estos le dijeron que no se harían responsables. “Tocará seguir ahorrando, debería hacerlos responsables a la fuerza”, le contestó un usuario.

“Hasta a mí me dolió”, “No sé si reír o llorar”, “Me pasó, pero me regresaron el dinero mis tíos”, son parte de los comentarios del video que tiene 880 mil me gusta y más de 6.238 comentarios.

Otros internautas, por el contrario, le aconsejaron que fuera al banco para ver si se los cambian. Incluso hubo un grupo de internautas que le ofrecieron dinero para que Cera pueda arreglar el carro. “Yo aporto, ¿dónde te deposito?”, señalaron.

