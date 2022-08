Niña rechazó ir a la escuela en taxi y le pidió a su abuelo que la llevara en bicicleta

agosto 19, 2022 - 4:08 pm

Una niña mexicana rechazó ir a la escuela en taxi y le pidió a su abuelo que la llevara en una bicicleta. “Papi, a mí no me da vergüenza que me lleves en bicicleta a la escuela”.

La historia, la cual fue publicada en Facebook el mismo protagonista, George Guzmán, se hizo viral en redes sociales rápidamente con la ayuda de los internautas.

De acuerdo a la publicación, la niña era la encargada esa mañana de dirigir los honores en su escuela. Por tal motivo, el abuelo tomó la decisión de enviarla en taxi.

“Le comenté que la iba a mandar en taxi, pensando en que cómo la iba a llevar en bicicleta si iba bien arreglada”, subrayó George en la publicación.

Asimismo, indicó que tuvo esa idea con el fin de que la niña no se ensuciara el uniforme en la bicicleta donde era llevada habitualmente. Lo que no se esperaba eran las palabras que esta le diría.

La niña rechazó ir a la escuela en taxi porque no le daba vergüenza

“Papi, a mí no me da vergüenza que me lleves en bicicleta a la escuela. Si lo más bonito de las personas está adentro de su corazón. Se me hizo un nudo en la garganta, me quedé sin palabras”, expresó la pequeña.

La historia no tardó en hacerse viral y ha sido replicada por varias personas en el ciberespacio y diferentes medios de comunicación.

Usuarios en redes sociales no tardaron en emitir juicio ante tales palabras de la niña. «Qué bonita nena que no se afrenta de su padre, ojalá así sea siempre», comentó un internauta.

“Mi papá me llevó hasta 5.º de secundaria hasta la puerta del colegio y me daba mi propina, mis compañeros me miraban, aunque otros sintieran vergüenza, yo sentía orgullo”, “A mis hijos también los llevaba su papá en bici”, “No hay nada de malo, sino gente acomplejada que juzga la imagen”, son algunas de las reacciones que se leen en la publicación.

