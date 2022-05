Momento cuando Poncho Zuleta intentaba besar a la fuerza a Karen Lizarazo y no quería soltarla: Las redes molestas lo tildan de acosador ¡Qué pena!

mayo 20, 2022 - 4:21 pm

1884713

El cantante vallenato Poncho Zuleta se ha visto envuelto en un caso de acoso, luego de conocerse un video en el que se evidencia la forma en que el músico abraza, de forma violenta, a la también cantante Karen Lizarazo. Así lo reseña el medio colombiano La Opinión.

El video, que ha sido compartido por varias personas en redes sociales, muestra el momento en que ambos artistas compartían el escenario, cuando de repente a Zuleta le dio por tomar de la cintura y cuello a su colega para intentar besarla.

Sin embargo, el incómodo momento no termina ahí, pues aunque ella mostró su rechazo a esta situación y le solicitaba constantemente que la soltara, el cantante no cedía a sus peticiones e incluso la tomaba más fuerte para cumplir su objetivo: darle un beso.

Al no lograr su cometido, Zuleta se “resignó” con darle besos en la espalda mientras la seguía sujetando fuertemente por detrás.

Lo cierto es que la cantante no dudó en mostrar su incomodidad en todo momento, pues, aunque por algunos momentos mostró una sonrisa en medio de todo el alboroto, para los internautas este fue solo un gesto que confirmaba su rechazo a la situación.

“Poncho Zuleta agredió públicamente (no hay cómo llamarlo de otra manera) a la cantante Karen Lizarazo frente a una audiencia que guardó un silencio cómplice. Estos actos son inadmisibles y malogran los esfuerzos de las mujeres por abrirse paso en la cultura vallenata”, escribió un usuario de Twitter en la red social.

Lo acusan de acoso

“Lo peor es leer que algunos medios lo muestran como un momento incómodo, no es un momento incómodo ¡es acoso!”; “¿Esto qué es? ¿No hubo una persona que frenara semejante muestra de “cariño” de este sujeto?” y “No es el primer video que muestra eso y no será el último mientras sigan creyendo que ese remedo de persona es disque un juglar. Ustedes ya saben qué calificativo debe tener” (sic), son algunos de los comentarios de rechazo en contra de Poncho Zuleta.

Sin embargo, otras personas, que también fueron criticadas por los internautas, intentaron excusar las acciones de Zuleta asegurando, incluso, que Karen Lizarazo también es culpable de lo ocurrido, pues “se dejó acosar”.

“A mí lo que me parece curioso es que nadie hable de la actitud de la mujer. ¿Acaso no es obvio que ella también se dejó acosar? Al final le da su beso”, escribió un hombre en Twitter.

«¿Se dejó?»

En respuesta a este infortunado comentario, se pueden leer los siguientes mensajes: “‘Se dejó acosar’, ¿en serio? Tenemos muchas cosas por sanar, es urgente un proceso de re- educación, si esto es en público, no me imagino en privado. No solamente es inaceptable, sino punible” y “Da rabia que busques culpa en la muchacha. Cuando uno es caballero, respeta en todo momento”.

Cabe recordar que Poncho Zuleta ya ha sido protagonista de otras bochornosas situaciones este año sobre el escenario, como la ocurrida en marzo, durante un concierto en Chile, cuando tuvo que detener su show por una pelea que se gestó en el lugar donde se llevaba a cabo el evento.

“Cuando apenas cantaba la tercera canción en Chile, Poncho Zuleta debió salir del escenario por disturbios que se presentaron en el sitio; al parecer eran extranjeros los que protagonizaron la pelea”, explicó el portal de entretenimiento Televallenato, asegurando que los implicados en la pelea no eran ciudadanos chilenos, sino que, al parecer, eran de nacionalidad colombiana y venezolana.

Al darse cuenta de la lucha campal que se gestaba abajo del escenario, Zuleta, quien interpretaba su tercera canción de la noche, decidió parar todo para bajarse del escenario junto con los músicos que lo acompañaban.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

La Opinión