Modelo de Onlyfans citó a tres seguidores en una plaza e hicieron un cuarteto, streaptease… ¡el desorden pues!

68636

Gran indignación en Argentina ha causado la modelo de OnlyFans y actriz cine para adultos Jésica Fux, quie, a través de sus redes sociales, citó a sus seguidores en un parque público para tener relaciones sexuales. “A las 7 p. m. voy a estar ahí para sacarnos fotitos, besitos, (…) y todo lo que quieran. A cada persona que me salude le voy a dar mi numerito y voy a sortear para que tres de ustedes puedan estar conmigo en un encuentro erótico. Voy a transmitir todo en vivo”, fue el mensaje que escribió en su cuenta de Telegram.

En solo unos cuantos minutos, la invitación se viralizó en las redes sociales y un centenar de seguidores se hicieron presentes en el parque público de la Independencia el último 20 de marzo. Jésica se sacó selfies con ellos, hizo un streaptease, rifó la tanga que llevaba puesto y luego tuvo relaciones sexuales en un hotel con los tres hombres que salieron sorteados.

La actriz de cine para adultos le contó a Infobae que no es la primera vez que lleva a cabo una convocatoria al aire libre. En 2021, lo hizo en una plazoleta aledaña al Monumento de la Bandera, un lugar muy emblemático. “Por eso, esta vez, decidí hacerlo en un parque alejado, en un sector que no es muy concurrido. Fue en la noche y en un momento en el que los ciudadanos estaban concentrados en el partido local entre Newell’s y San Lorenzo”, explicó.

“Todos fueron muy respetuosos y nadie fue atrevido. Nunca me sentí acosada. Estuvo todo bajo control. Yo transito un camino de espiritualidad hace muchos años, me siento una persona muy conectada con mi energía y estoy convencida de que uno atrae lo que vibra. Esta convocatoria la hice desde el amor y la gratitud y nunca me pasó por la cabeza que la gente que me sigue me hiciera algo malo porque todos mis seguidores son divinos. Y así fue, la pasé increíble”, señaló la modelo.

Con respecto al encuentro íntimo que tuvo en un cuarto con los tres ganadores del sorteo, dijo que durante el en vivo “los tres se taparon la cara con la remera como si fuesen piqueteros porque tenían novia y no quería que los reconocieran”. La transmisión duró una hora y 10 minutos. “Ellos me contaron que jamás habían pagado por mis contenidos. Dos de ellos tenían 23 y el otro 26”, dijo la joven.

En medios locales y en las redes sociales, la gente no dudó en criticar a la actriz de cine para adultos. “Se han perdido todos los valores”, “Por más diosa que parezca, eso no se hace”, “Por eso es que el mundo está como está”, “Contenido basura”, se lee en las plataformas de interacción social.

Ante el escándalo suscitado, Jésica hizo mea culpa por sus actos. “Con la libertad como estandarte y siendo fiel a mí misma, la realidad es que la expansión se me fue de las manos, pero confío en el universo, sé que si me pone en donde estoy por algo es, detrás de todo siempre hay un bien mayor”, finalizó.

Agencias