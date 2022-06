Michael Jordan se negó a fotografiarse con fanáticos y su reacción se vuelve viral (+Video)

junio 24, 2022 - 3:20 pm

En redes sociales se ha hecho viral un video en el que el Salón de la Fama, Michael Jordan, le niega a dos fanáticos tomarse una fotografía.

En las imágenes del video se ve cuando dos jóvenes estaban esperando a LaMelo Ball, una estrella de Charlotte Hornets de Michael Jordan, cuando apareció “Air”.

«Vamos a ver a LaMelo Ball… Ese no es LaMelo, ¡pero es Michael Jordan!», expresaron los dos jóvenes mientras esperan en la puerta de un estacionamiento.

