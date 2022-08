Meteorito cayó en Utah, explosión se sintió en varias ciudades de Estados Unidos (+Videos)

agosto 15, 2022 - 4:44 pm

El meteorito cayó aproximadamente a las 8:30 de mañana del sábado 13 de agosto en la ciudad de Salt Lake. Pobladores cercanos indicaron que sintieron la explosión.

Ciudadanos de regiones del norte de Utah informaron a través de las redes sociales que el sonido se escuchó desde Orem hasta el sur de Idaho, según The Salt Lake.

Spencer Cox, quien es el gobernador de Utah, tuiteó que su oficina corroboró que el sonido no estaba a ninguna actividad símica o con alguna actividad en las instalaciones militares.

