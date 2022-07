julio 5, 2022 - 5:11 pm

1895352

Marvel anunció el primer Spider-Man homosexual de la historia. Con motivo al mes del orgullo LGTBIQ+.

El nuevo personaje de Marvel saldrá en septiembre del presente año en la última entrega de la colección de cómics ‘Edge of the Spider-Verse’, una serie que explora diferentes facetas de Spider-Man.

Web-Weaver

my design for the brand new Spider, debuting in Edge of Spider-verse 5 pic.twitter.com/vl2qVUtGVq — krisanka (@kristaferanka) June 23, 2022

Leer más noticias: Mueren dos mujeres por ataque de tiburón en Egipto

El personaje se llamará Web-Weaver, y será diseñador de moda, informó su creador Steve Foxe a través de un tuit. “Diseñador de moda no muy amable que obtiene poderes arácnidos”.

Quién es el Spider-Man homosexual

«Algo de lo que me di cuenta inmediatamente cuando concebí a Web-Weaver es que no puede, y no debe, representar a TODOS los hombres homosexuales. Ningún personaje puede hacerlo por sí solo… Su intrépida identidad femenina es parte central de quién es él, pero no es la historia», añadió en su Twitter.

Marvel Comics presenta a su primer #SpiderMan gay Se llama Web-Weaver, y debutará en Edge of Spider-Verse Nº 5 en septiembre El diseño corre a cargo de @kristaferanka, y mola MUCHO pic.twitter.com/omzISEEl5B — Universo Alex #ThorLoveAndThunder #MsMarvel (@UniversoAlex) June 28, 2022

Por su parte, el diseño de Web-Weaver fue creado por el artista de cómics, Kris Anka, quien ya ha trabajado en diferentes proyectos de la editorial de historietas.

“Desde el principio, busqué mucho en McQueen y Mugler como inspiración”, explicó en Twitter.

Spider-Man se une a Jon Kent, quien es el hijo de Kal-El, de DC Cómics.

Hasta los momentos no se tiene mucha información, pero por ahora los fanáticos de Spider-Man deberán esperar un poco para conocer más detalles.

Asimismo, Fox expresó su felicidad por haber tenido la oportunidad de participar en el primer Hombre Araña dentro del multiverso de Marvel.

“¡Tuve el gran honor gay de ayudar a cocrear Web-Weaver, quien hará su debut en Edge of Spider-verse #5 este septiembre! Diseñado por la única Kris Anka, con una portada de Josemaría Casanovas, junto con nuestro artista de interiores que se revelará pronto”.

Tanto Foxe como Anka se muestran felices tras la creación de este icónico personaje. A través de los emojis de telarañas y arcoíris en la publicación de redes sociales.

Para recibir en tu celular ésta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Con información de Agencias