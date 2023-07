133437

El mood Barbie sigue liderando la tendencia a nivel mundial. En un video que se viralizó en las redes, la protagonista de la película, Margot Robbie, le habló a un fanático en lenguaje de señas durante una premier.

En las imágenes se ve a Margot teniendo un gesto con uno de los seguidores que asistió al thriller cómico Amsterdam, película donde participó a lado de Christian Bale y David Washington.

Margot Robbie hablando con lenguaje de señas con un fan sordo en una de la premiere de Barbie, simplemente es perfecta, estoy enamorado



😍#Barbie #BarbieTheMovie #BarbieMovie



pic.twitter.com/vGiu7E3s6h — Juan David Rojas (@juandavidrrz) July 21, 2023

Margot Robbie = Barbie

A pesar de que el video tiene data del 21 de septiembre de 2022, el video se volvió tendencia recientemente debido al papel que protagonizó en la película de Greta Gerwig. A la actriz se le ha visto en diversas alfombras rojas en las que ha causado sensación en las redes por sus diversos outfits inspirados en la muñeca Barbie.

Con un largo vestido negro y firmando autógrafos, Margot Robbie se da cuenta de que un fan estaba haciendo unos movimientos. Los cuales ella reconoció como lenguaje de señas.

Acto seguido, Robbie, quien tenía una hoja de papel y un bolígrafo, les entregó los objetos a las personas de su equipo para poder hablar libremente con el chico. Por lo que uno de los presentes inició la grabación en la que destaca la fluidez y calidez con la que lo hizo. En el mismo se le nota sonriendo en todo momento, y cumpliéndole el sueño a este seguidor.

El video revivido por los internautas en TikTok está acompañado por mensajes en los que destacan la admiración de los mismos por Margot Robbie, incluso señalaron que es la Barbie más inteligente.

“Sí, ya me caía bien, ahora la adoro”, “Hermosa porque nadie hace eso con sus fans, dice mucho de ella como persona”, “La amé por hacer ese gesto, no cualquier artista aprende ese hermoso idioma por sus fans”, “Adoraba a esta mujer por sus locuras, pero ese enorme corazón la hace más especial. ¡Gracias por tanto talento!”, “Completamente única y espectacular, me encanta siempre, siempre, me gustó. Más gente así por favor, pueda que no son todos, pero hay famosos que ignoran eso”, escribieron unos usuarios de las redes sociales.

