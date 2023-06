Maestra contó llorando que sus alumnos la maltratan en clases: Hacen lo que quieren conmigo (video)

114810

Indignación en Chile luego de conocerse el caso de una maestra de Educación Física que sufre de matoneo por parte de sus estudiantes. El hecho fue compartido por la misma joven a través de su cuenta de TikTok, pues, según ella, “no está segura de poder soportar esta situación mucho más tiempo”.

Ella compartió que aún es estudiante de Pedagogía de Educación y que como requisito para graduarse tiene que hacer una práctica profesional en un centro educativo como maestra, pero, según ella, la experiencia no ha sido lo que esperaba. Bajo su mando está un grupo de séptimo de bachillerato que le han hecho pasar “un infierno” desde su llegada.

“Tengo un curso que es un 7mo. básico que hacen lo que quieren conmigo, les doy lo mismo. Yo doy la explicación porque en la práctica profesional tú tienes que hacer la clase entera”, reveló la joven maestra en su video de TikTok.

Sin embargo, la maestra chilena aseguró que este trato viene en especial por sus alumnas, más que de los hombres. Akalia, como se llama la profesora, dijo que mientras ella da la clase, “ellas la miran mal e incluso la ignoran”.

“También se burlan de mí. Entre ellas se secretean, me miran, se rien. Cuando yo estoy diciendo que el respeto es importante, se tiran miradas y cosas raras que logro entender porque también tuve su edad y se ríen de mí”, añadió.

Por esta razón, en medio del llanto, la mujer envió un mensaje a todos los padres de familia que vieran el video pidiendo que “aprendieran a educar”, pues a esta edad los jóvenes son el reflejo de lo que aprenden en casa y ella ni nadie, “deben pasar por estas situaciones”.

“Llamado a educar a tus hijos, a tus hijas. No puede ser que me traten así porque la educación, la primera educación, viene de la casa, no puede ser que me traten así, no puede ser que traten a nadie así, ni a sus compañeras ni a nadie”, puntualizó.

En una entrevista con un medio chileno, la joven maestra reveló que, después de hacer pública esta situación, la institución no la apoyó, sino que la echó e hizo un daño en su hoja de vida sin pensar en su futuro. Por el momento, se desconoce más de esta historia.