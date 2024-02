Madre e hijo trabajan juntos para OnlyFans

228430

La exintegrante del concurso Miss Bombum, Andrea Urach, y su hijo Arthur trabajan juntos en la plataforma virtual para adultos OnlyFans, noticia que ha generado controversia entre los usuarios de internet al conocer los detalles de esta dinámica de trabajo; el muchacho sostiene la cámara para grabar a su madre mientras tiene relaciones sexuales. Las ganancias generadas por el contenido publicado en la página web se distribuyen entre ambos.

El joven aseguró no tener ningún problema con el hecho de observar a su madre teniendo sexo con diferentes personas, siempre y cuando sea por trabajo, “si es exclusivamente por placer, ahí sí no”. Durante la entrevista conferida para Rede TV, puntualizó: “No me gustaría verla teniendo sexo normalmente. A veces le doy consejos, como yo digo: Oh haz esta posición, la luz está mejor aquí”.

El muchacho se lleva el 10 % de las ganancias de la página, reconoció que no siente ningún tipo de emoción cuando presencia esas escenas porque es su madre. “No tengo ningún tipo de lujuria por ella. A veces incluso siento asco”, dijo.

