Lightyear fue censurada en 14 países por escena de beso entre dos mujeres

La película de Disney Pixar, Lightyear fue prohibida en al menos 14 países por mostrar un beso entre dos mujeres.

La película ha recibido diferentes aprobaciones por parte de la comunidad internacional por visibilizar a la comunidad LGBTIQ+, pero no fue aprobada por países del Medio Oriente y Asia.

Entre las naciones que tomaron represalias contra el film Lightyear por el beso lésbico están: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Líbano, Egipto, Indonesia, Bahréin, Omán, Catar, Jordania, Malasia, entre otros de Asia Occidental.

Por su parte, China está sometiendo a evaluación de sí se permite o su proyección.

La escena que ha generado tanta controversia fue un beso de Alisha, comandante de Lightyear, a su pareja como forma de saludo al instante de entrar a su hogar.

Vale la pena destacar que la homosexualidad sigue criminalizada en algunos países de la región, quienes no están a favor de la comunidad LGBTIQ+.

Pese a esto, uno de los primeros países en anunciar la prohibición fue Arabia Saudita. Autoridades de dicha nación información como evidencia que “viola los estándares de contenido mediático vigentes en Emiratos”.

Cabe resaltar que de acuerdo a la revista Variety, la escena habría sido eliminada por Pixar, pero fue reinsertada por las críticas que recibió Disney de sus animadores por “censurar el afecto gay”.

“No vamos a cortar nada, especialmente algo tan importante como la relación amorosa e inspiradora que le muestra a Buzz lo que se está perdiendo por las decisiones que está tomando, así que eso no se va a cortar”, expuso el equipo de productores.

Efecto Lightyear

El spin-off de Toy Story forma parte de una lista de películas con contenido LGBTIQ+ que han sido censuradas con anterioridad en dichos países.

Entre las cintas están: Doctor Strange in The Multiverse of Madness. Debido a que América Chávez, personaje que sigue a Strange, pertenece a la comunidad LGBTIQ. Asimismo, Eternals, y Side Story.

