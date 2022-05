León le muerde el dedo a un cuidador en zoológico en Jamaica (+Video)

mayo 28, 2022 - 4:22 pm

1886596

En redes sociales se viralizó un video en el que se ve cuando un león africano, propiedad del Zoológico de Jamaica, le mordió y removió un dedo a un trabajador.

El hecho quedó a la vista de aproximadamente 15 visitantes, quienes quedaron horrorizados por dicha escena.

Lo que inicialmente era una distracción terminó siendo una tragedia. En las imágenes se puede observar los minutos de angustia por parte de los turistas al ver cómo los dedos del cuidador quedaron en la reja.

Show off bring disgrace The lion at Jamaica Zoo ripped his finger off. pic.twitter.com/Ae2FRQHunk — Ms blunt from shi born 🇯🇲 “PRJEFE” (@OneciaG) May 21, 2022

El medio local “Jamaica Observer”, informó que el trágico suceso ocurrió durante el último recorrido alrededor de las 4 de la tarde. El león se encontraba en una atracción llamada St. Elizabeth.

Leer más noticias: Amerie Garza, la niña de 10 años que llamó al 911 antes de ser asesinada en el tiroteo en Texas

“El contratista estaba tratando de impresionar al público, lo que le dio motivo para acercarse a la jaula donde estaba el león e intentar hacerle cariños a través de la reja”, informó un usuario.

No obstante, según información dada a los medios locales, el animal se veía inquieto, pero jamás pensaron que no era una reacción habitual o que no era una situación controlable.

En el video, que rápidamente se hizo viral, se muestra al trabajador gritando de dolor y su pelea para que el animal le soltara la mano.

“Cuando cayó el dedo al suelo, todos notaron que era cierto, y grave. Las personas entraron en pánico”, comentó un usuario.

En el ciberespacio no tardaron los comentarios. Internautas criticaron el proceder del trabajador y aseguran que este actuó de manera insensata al acercársele y hacerle cariño.

El zoológico respondió ante el caso del león

Tras las críticas, el zoológico realizó un comunicado a través de su cuenta en Instagram, donde expresan lo siguiente:

“Desde el equipo administrativo del zoológico le queremos asegurar a nuestro público que nos identificamos orgullosamente con el amor, cuidado y el trato profesional que nuestros animales reciben”, cita la misiva.

En relación con el hecho, el parque alegó que: «Fue una tragedia y no representa los procedimientos seguros y las políticas que rigen en el zoológico».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JAMAICA ZOO (@jamaicazooattractions)

«Estamos analizando el video para saber cómo podemos prevenir que esto vuelva a suceder». Asimismo, participó que la salud del contratista se encontraba estable y esperan mejore con el pasar de los días.

Por último, la misiva asegura que “Garantizarán el bienestar de sus trabajadores y de sus visitantes de ahora en adelante”.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Con información de Agencias