-En redes sociales se viralizó un video de un niño de Brasil que le pide susurrando ayuda a Alexa para hacer tareas de matemáticas. Lo cómico del video es que el asistente virtual le responde en voz baja, también el resultado del problema.

En las imágenes se ve al niño hablándole al asistente virtual, Alexa, que lo ayude con una resta. “Alexa, ¿cuánto es 55-43?”, le dice el pequeño con un susurro.

🚨| Niño se hace viral en Brasil por pedirle ayuda a Alexa para resolver matemáticas y agradecerle:



Para que la madre no se entere, tanto el niño como Alexa susurran.

A lo que la asistente virtual le responde susurrando: “55-43 es igual a 12”. Seguidamente, cuando resuelve todos los ejercicios gracias a la asistente virtual, el niño le avisa a su madre y antes de llegar se acerca al aparato para darle las gracias, a lo que este le contesta es: “un placer ayudarte”.

Alexa es una asistente virtual inteligente desarrollada por Amazon y está diseñada para ser controlada por voz. Esta puede realizar una variedad de tareas y servicios, incluyendo responder preguntas, reproducir música, proporcionar información sobre el clima, noticias, establecer alarmas, y más.

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en llegar. Los internautas tomaron con humor el video del niño que le pide ayuda a Alexa para hacer tareas de matemáticas. Por otro lado, otro grupo de internautas aseguran que no está bien lo que pasó.

“No habrá Alexa en su examen, eso es lo lamentable. En vez de engañar a su madre, se engaña a sí mismo. Él sabe que está mal, por eso lo hace así”, “Alexa se presta para la vaina”, “Chancla para Alexa”, “Hasta le susurra Alexa al igual”, “Alexa es más discreta que mis amigos”, “Con razón mi hijo me pidió que le compre una Alexa”, “Alexa… en modo cómplice”, “Alexa no puedo creer eso de ti”, “Chuletas digitales”, “Como no existía Alexa cuando era niño” o “Necesito una Alexa”, son algunas de las reacciones.

