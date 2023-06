La realidad detrás del aterrador video del extraterrestre en Estados Unidos

112336

El video que se viralizó esta semana de un supuesto extraterrestre en el patio de una casa en Estados Unidos, en realidad no es lo que parece.

El video apareció al mismo tiempo que comenzó a circular una noticia sobre unos jóvenes que vieron un supuesto extraterrestre en el patio de su casa. Incluso, algunos medios publicaron el metraje junto a la llamada que hicieron a los organismos de emergencias.

En las imágenes se puede apreciar a un extraterrestre “alto y gris” en el patio de la vivienda. Algunos internautas pensaron que este tenebroso video fue grabado en el patio de la casa y miles de personas se preocuparon.

Una investigación de cazadores de fake news consiguió que el video es falso. En tal sentido, consiguió rastrearlo hasta una cuenta de TikTok dedicada a crear contenidos con efectos visuales.

El extraterrestre es falso

El creador del video habló con The Associated Press y apuntó que creó el video con Blender, un programa de efectos especiales. Asimismo, dijo que no buscó generar un extraterrestre, sino un críptido, un animal popular en la mitologia.

“Si hubiera querido que pareciera un extraterrestre, habría optado por un diseño muy diferente”, dijo. “De ninguna manera pretendí engañar a nadie. Personalmente, no me gustan los videos que intentan convencer a la gente de algo falso como esto”, acotó.

