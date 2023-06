La imagen viral del fotógrafo que captó al Cristo Redentor de Brasil “cargando” la Luna

111676

-A través de Internet se viralizó la imagen de un fotógrafo que captó al Cristo Redentor de Brasil “cargando” la Luna. Leonardo Sens es el nombre del hombre oriundo de Río de Janeiro que compartió la foto del momento exacto en que el satélite natural se alineó con la estatua de Jesús.

Según destacan los medios, el fotógrafo esperó al menos dos años para poder tomar la imagen que es tendencia. El hecho ocurrió el 4 de junio en Brasil, aproximadamente a las 06:28.

Leonardo logró capturar la fotografía, instaló su equipo a casi 12 kilómetros del monumento ubicado en la playa Icarai en Niterói. El hombre apretó el obturador y capturó la impresionante fotografía del Cristo Redentor “cargando” la Luna en sus brazos.

Sens le comentó al Blog de Caburai que desde 2021 tenía la misión de lograr esta imagen, apenas compró un nuevo lente de 600 mm.

Leer más noticias: Chhouk, un elefante que perdió una pata en una trampa, vuelve a caminar gracias a una prótesis (+Videos)

“Ya sabía la época del año en que la Luna se alineaba con Cristo, y con la ayuda de una aplicación del celular que muestra la posición y la hora, planifiqué mejor. El día anterior fui a la playa de madrugada para estar seguro de la posición y estudiar el mejor ángulo y el momento adecuado para el récord”, detalló.

También añadió que el día de la foto llegué unos 20 minutos antes, a la playa de Icaraí en Niterói. “Instalé el equipo y esperé pacientemente a que la luna se alineara. Cuando vi el resultado me emocioné”, refirió.

La foto la compartió en su cuenta en Instagram y tiene hasta el momento de redacción de esta noticia dos millones de me gusta y 13 mil 700 comentarios.

Finalmente, entre los mensajes destacan el logro del fotógrafo para capturar la imagen.

“Nada como este disco, soy amante de la luna y este disco encantó al mundo con toda certeza, además de ser amante de Niterói y su vista más impresionante del estado de Río de Janeiro, felicidades por el registro”, expresó un usuario.

“Soy carioca y cuando vi esta foto me quedé sin aliento. No dudé ni un segundo que era un montaje. He VISTO este tipo de paisaje con la luna sobre el río incontables veces. Esta foto me hizo volver cada vez que veía estos espectáculos en mi ciudad. Estoy fuera del país y esta foto fue muy conmovedora para mí”, escribió otro internauta.

Noticia al Día