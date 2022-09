Jonathan Thomson, el guardaespaldas de Carlos III que se viralizó por su atractivo (+Fotos)

septiembre 15, 2022 - 5:21 pm

1913166

Major Johnny, como también le es conocido, está en la mira de los internautas en las redes, puesto que ha recibido halagos en el ciberespacio.

Desde hace años Thomson ha acompañado a la Reina Isabel en el día a día. Tras la muerte de la monarca, su labor pasa a acompañar al Rey.

The Daily Mail publicó que “El mayor Jonathan Thompson deja atónitos a los seguidores de la realeza dondequiera que vaya”, y lo describieron como un hombre “bendecido con una buena apariencia”.

Durante la primera reunión entre la primera ministra Luz Truss y Carlos III de Inglaterra, usuarios en las redes se enfocaron en el aspecto físico del guardaespaldas.

Leer más noticias: Aseguran que Chayanne se hizo una cirugía

En las imágenes viralizadas se ve a Jonathan Thomson con un uniforme del Regimiento Real de Escocia, el cual tiene una falda de tartán y un cinturón.

A pesar de lo llamativo que pudiera ser dicho uniforme, los comentarios en redes sociales se enfocaron en el porte y el físico del hombre.

Johnny además se desenvuelve planificando y ejecutando los programas diarios de la realeza. Asimismo, forma parte del Regimiento Real de Escocia en el quinto batallón.

En Twitter las reacciones no tardaron y personas en el ciberespacio destacaron la presencia que tiene Major Johnny.

Parece que el bombonazo del Major Johnny Thompson del Royal Regiment of Scotland es el nuevo Equerry to His Majesty The King, así que lo veremos seguido. pic.twitter.com/GzrCeIsUov

— Cuántos pares (@sontresbotas) September 9, 2022