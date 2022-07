Estadounidense Joey Chestnut ganó concurso al comerse 63 hot dogs en 10 minutos

julio 5, 2022 - 4:39 pm

El estadounidense Joey Chestnut ganó el concurso tras ganar su decimoquinta vez el concurso de hot dogs que se celebra cada 4 de julio en Coney Island, Brooklyn.

El campeón del mundo en esta especialidad ingresó al sitio con muletas luego de sufrir un accidente de rotura de tendón. Sin embargo, esto no fue motivo para desestabilizarlo y lograr así ganar por 15ta vez.

Joey Chestnut a pesar de quedar lejos de su último récord alcanzado en 2020 cuando ingirió 76 hot dogs en 10 minutos también.

Por lo que pidió disculpas al público presente por no estar en su mejor forma, prometiendo así prepararse “con mucha más fuerza” para futuros encuentros.

Este concurso que se ha hecho tradicional en Estados Unidos y se celebra desde hace más de un siglo.

Vale la pena destacar que Chestnut ha ganado 15 veces en los últimos 16 años. Según afirmó, el hombre come hot dogs, frecuentemente dándole ventaja a la hora de participar en los concursos.

El segundo clasificado fue Georffrey Esper (47.5) y en el tercer lugar está James Webb (41).

Por su parte, el organizador del evento, George Shea comentó que: “Joey Chestnut es una fuerza superior que desafía las leyes de la física”.

En la categoría femenina ganó Miki Sudo. La ganadora ocho veces se comió 40 salchichas en 10 minutos.

