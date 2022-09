Graban meteorito que pasó por los cielos de Escocia (+Video)

septiembre 15, 2022 - 5:26 pm

Usuarios en redes sociales grabaron un meteorito que pasó por los cielos del sur de Escocia y el norte de Inglaterra. El hecho se registró este miércoles 14 de septiembre.

Los videos en redes sociales muestran lo que a la vista pareciera un meteorito, volviéndose viral los diferentes videos publicados por los internautas.

En las imágenes se ve un objeto redondo cubierto de fuego, el cual alertó a muchas de las personas.

Por su parte, la UK Meteor Network (Red de Meteoros del Reino Unido) explicó en su cuenta en Twitter que está investigando el hecho. Motivo por el cual no ha emitido un comunicado oficial. Sin embargo, realizaron un llamado a que la ciudadanía informe desde qué sitios lograron captar el objeto.

Can’t believe I seen this and managed to catch it on camera!! Going over Paisley at 10pm☄️ #glasgow #paisley #meteor #comet #fireball @UKMeteorNetwork @Daily_Record pic.twitter.com/mH9o2062nI

— Vanessa (@_vangal) September 14, 2022