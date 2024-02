Fuertes declaraciones: Padre Adam Kotas revela que fue abusado por otro sacerdote

232559

El polémico padre Adam Kotas vuelve a causar sensación en redes sociales, tras revelar que fue abusado por otro sacerdote.

A través de su cuenta en Instagram @padreadamkotasoficial, el sacerdote de origen polaco y quien se hizo famoso por dejar su servicio para hacer videos en TikTok, manifestó su deseo de querer volver a la Iglesia católica, pero esto le fue negado.

“Yo quería regresar a la Iglesia, yo quería servir como sacerdote, me han rechazado, de tantos sacerdotes que hacen barbaridades y a ellos no les han hecho absolutamente nada, a los abusadores…”, recalcó haciendo alusión a los curas que han sido acusados de abusos de menores y mencionó como ejemplo la Arquidiócesis de Las Vegas, que no tiene pastor, por haber sido denunciado por abuso de menores.

Fue después de esto, reveló que hay abusos a los adultos “vulnerables” en la Iglesia.

“Pero también hay abuso de los adultos vulnerables, como ese sacerdote que me abusó a mí sexualmente y me violó, en 2018, él hizo eso; ellos lo tenían en una parroquia hasta que yo abrí el hocico y cuando yo abrí el hocico lo jubilaron”, afirmó.

Vale recordar, que la diócesis de Santa Rosa en California, donde el padre Adam Kotas fue ordenado sacerdote, anunció su salida de la Iglesia católica para unirse a la Iglesia católica de Polonia. Según el comunicado oficial, la Iglesia tomó conocimiento del video en el que el polaco afirma que “se ha unido a la Iglesia católica nacional polaca y se ha incardinado con ellos”.

Ante esta situación, la diócesis de Santa Rosa advierte que “la Iglesia católica romana no está en comunión con la Iglesia católica nacional polaca que fue fundada a finales del siglo XIX en los Estados Unidos de América”. Por ello, aclara que “Adam Kotas tiene prohibido realizar cualquier sacramento o cualquier otro ministerio en nombre de la Iglesia católica”.

Noticia al Día / El Comercio