Gianpiero Fusco, el “Tigre” como también se le conoce en redes sociales, fue expulsado de un partido de la Liga Monumental, al pretender jugar sin camisa, descalzo y con unos lentes del sol con el equipo Los Patacones, situación que no fue permitida por el árbitro Cristóbal Soria.

El momento, en el que Soria lo expulsa de la cancha, se viralizó en redes sociales, lo que generó diversas reacciones, que consideran este acto como una “payasada” y que no favorece al fútbol venezolano.

“Al fútbol se le respeta, con la pelota, los escudos y las camisetas no se juega. Saltar al terreno sin la indumentaria deportiva en orden, sin camisa y sin zapato conmigo eso no va. Yo lo entiendo como una falta de respeto y lo he cortado. Le advertí al entrenador de que eso no vuelva a pasar”, dijo Soria.

🇻🇪El Famoso Influencer Gianpiero Fusco conocido como el "Tigre" entro a jugar un partido de fútbol sin camisa y descalzo, en la liga monumental de Venezuela. El árbitro ( Tío Soria) no se lo permitió y lo saco de la cancha. pic.twitter.com/JtmGgtvHOZ — Portal News 🌎 (@inforportalnews) May 25, 2024

Hoy Gianpiero Fusco no pudo entrar a la cancha para jugar con Patacones en la Liga Monumental. Cristóbal Soria no lo dejó ingresar tras presentarse sin la indumentaria.



Javier Villafraz después en rueda de prensa dijo que todo forma parte del show.

pic.twitter.com/mw2hEiiiNP — Guillermo Liñares (@guille94) May 25, 2024

Noticia al Día