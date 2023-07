Estudiantes protagonizaron violenta pelea incitada por una representante

132432

Dos estudiantes se pelearon brutalmente en la calle, bajo la mirada de los habitantes de Bosa, en Bogotá.

La pelea se dio entre dos menores que aún se encontraban con el uniforme de la institución, lo que no fue impedimento ni para las dos estudiantes, ni para la representante que incitaba el hecho.

“En el momento yo venía pasando precisamente por el lugar donde ellas estaban agrediendo, no sé por qué era la pelea entre estas dos niñas. La mamá de una de ellas incitaba a su hija a pelear, que arremetiera y que le diera la otra. Hubo un momento en que una de las niñas se paró porque ella no quería pelear y la reacción de la mamá fue empujarla para que su hija se diera duro”, dijo una testigo del hecho.

La mujer, que presenció toda la pelea, agregó que en el sector había mucha gente, muchas personas, muchos estudiantes y que varios de ellos intentaron separar a las niñas, pero la mamá de la niña no dejó.

“Fue imposible separarlas porque tras del hecho la señora estaba agresiva, tras de que dejaba que su hija peleara, no permitía que los demás separaran a las niñas porque, según ellas, tenían que arreglar sus problemas y tenían que darle solución al problema, ¿qué problema?, no tengo conocimiento de eso”, añadió.

“Pues que la mate”

La testigo enfatizó en la reacción de la madre de la menor, pues, según ella, a la señora no le importó si las niñas estaban o no armadas y tampoco que el hecho pudiera terminar en una tragedia.

“La niña de la señora tenía su carita llena de piercing y la otra niña lo que hizo fue arremeterle a la cara, arrancárselos y pues obviamente la niña sangraba. A ella eso no le importó, no le importó. Ella lo que decía era “pues que la mate, que la maten. Al final cada vez las personas que se metan aquí no van a colaborar para el velorio. Si mi hija se la va a robar, pues que robe”, fueron las palabras de la mamá”, señaló la testigo.

Además, mostró su tristeza e indignación ante el hecho en que la madre de una de las protagonistas de la pelea fuera patrocinadora de esta violencia, cuando hay tantos medios con los que se pueden solucionar los problemas. Resaltó que es terrible ver estos casos de intolerancia en la ciudad y que tantos jóvenes tengan que pasar por estas situaciones porque no hay una buena comunicación.

Finalmente, la Policía llegó para dar fin a la brutal agresión. Hasta el momento, ni la mamá de la menor ni las autoridades ni las directivas de la institución se han pronunciado tras el vergonzoso hecho.

Con información de Pulzo