Entérese cómo esta mujer descubrió a su psicóloga saliendo con su exnovio, tras haber ido a terapia por él (+Video)

En redes sociales fue compartida una experiencia inesperada que generó una ola de opiniones, después de que una mujer de origen argentino contara una lamentable historia en la red social TikTok.

Camila Galleano contó cómo había recurrido al psicólogo tras superar las secuelas de una relación desafortunada con su expareja. “Yo había cortado una relación con el tipo más tóxico y narcisista que se te pueda ocurrir y no vi los efectos secundarios de los ‘mambos’ que había dejado en mi cabeza”, contó la joven.

Galleano decidió entonces ir a terapia para “hacerse un bien” y buscó entonces a una psicóloga al azar, quien logró empatizar con ella escuchando todos los “problemas” que afrontaba. “No era tan leve como yo pensaba, estaba bastante ‘friqueada’ por este chabón”, aseguró.

Un día, después de la sesión, decide contarle que ya no podía verla más, es decir, estaba terminando su relación laboral con la joven argentina, sin dar ninguna explicación. “Simplemente me dijo: ‘No te puedo ver más’, algo que resultó siendo otro punto negativo para la recuperación de Camila: “Uno se encariña con la persona que lo arregla”.

La mujer cuenta que, después de casi un mes, no tenía noticias de su terapeuta y tampoco había intentado buscar a otro psicólogo para seguir tratándose. “Estaba como, bueno, me quedo con lo que hice hasta acá”, dijo.

Semanas después, la joven argentina decide salir a una fiesta y, en un momento, se encuentra con una escena que nunca va a olvidar: “Miro para atrás, la veo a ella, y yo como ‘ey, mi psicóloga’. Dejé ahí, me doy la vuelta y la veo chapando con un pibe que estaba de espaldas”, dijo.

La mujer aseguró que, después de ver una vez más al hombre con quien estaba saliendo su terapeuta, se dio cuenta de que era su exnovio. “Era él, era mi ex, estaba chapando con mi ex, el mismo pibe por el que fui a terapia 6 meses y le conté en cada sesión que estaba enfermo de la cabeza”, aseguró.

Camila confesó que sí había notado algo con las caras de asombro que hacía su terapeuta cuando ella le contaba detalles sobre la tóxica relación que vivía con su ex.

Le faltaba el oxígeno

Lo peor de la historia tiene que ver con la reacción que tuvo la mujer. El estrés ocasionado por el momento en el que descubrió a su terapeuta con su exnovio la hizo salir de emergencia a un hospital con problema de asma. Le “faltaba el oxígeno”.

“Nunca más me la crucé ni a ella ni a él”. Desafortunadamente, ”ahora estoy pagando la terapia por haber ido a terapia”, dijo la mujer contándole la historia a sus seguidores.

Los usuarios en las redes sociales comentaron la publicación y no tardaron en reaccionar: “El tema es que la psicóloga no cumplió con su ética”; “No sé si esto no amerita una denuncia”; “Nombre de la psicóloga para que deshabiliten su licencia, porque de ética profesional no tiene nada”; “yo también tuve una mala experiencia con mi psicóloga; le creo y no se lo deseo a nadie”, fueron algunos comentarios dejados en la red social.

