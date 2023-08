Docente de música se viraliza al enseñar a los niños a cuidar su cuerpo

139982

-En redes sociales se viralizó el video de una docente de música en las que se le ve enseñar a los niños a cuidar su cuerpo. La canción fue interpretada por los niños de tercer grado.

Eugenia Barker es el nombre de la docente de música de tercer grado que utiliza la música para enseñar a los niños herramientas para comprender su cuerpo, así como también a respetarlo.

“Yo sé cuidar mi cuerpo”, es el nombre de la canción que interpreta Eugenia con los estudiantes.

Uno de los temas en la agenda educativa es la Educación Sexual Integral (ESI). Misma que busca brindar a los estudiantes herramientas para comprender y respetar sus cuerpos y relaciones de manera integral.

La misma docente de música compartió las imágenes en su cuenta en Instagram y el post tiene hasta el momento de redacción de esta noticia, cuenta con 3,6 millones de reproducciones.

“Una canción que vale la pena enseñar a cantar de Carlos Luis Sánchez. Y sobre todo para hablar sobre la letra, como disparador de distintas temáticas. Comienzo haciendo la pregunta, ¿de qué manera puedo cuido mi cuerpo? ¡Las respuestas son muy interesantes!”, se lee en la descripción de la publicación.

Asimismo, en el video que tiene 103 mil me gusta se aprecia a Barker cantando y bailando la canción concebida como una herramienta pedagógica. La letra pretende abordar de manera clara y directa temas como los límites personales y el respeto hacia los demás.

Finalmente, se ve a Eugenia cantando junto con los niños y haciendo hincapié además en la importancia de que cada uno respete su cuerpo. “Te vamos a decir una verdad, es algo que tú necesitas saber”, comienzan cantando. “No todos los adultos son buenos, y si te incomodan te diremos qué hacer”, sigue la canción.

“Si alguien se me acerca y me quiere tocar y aunque lo conozca me incomoda, yo le digo no, fuerte digo ¡no! Y cuento sin miedo lo que me pasó”, cantan los pequeños.

