229334

Un vídeo compartido en las redes sociales donde se aprecia a un menor de edad, cuya identidad se desconoce, intentando cubrir su rostro mientras un grupo de niños y adolescentes le lanzan bombazos de agua, en La Pastora, en Caracas, ha conmocionado a los usuarios de internet.

El periodista Robert Lobo grabó el vídeo desde su residencia, ubicada a pocos metros donde ocurrió el hecho. Los agresores le lanzaban las bombas de agua una y otra vez hasta cansarse. “Desadaptados. Un montón de carajitos que no respetan bienes ajenos ni a nadie. Basta con que alguien les diga algo para que salgan los papás ofendidos por sus muchachos. Por eso no me agrada el carnaval. Demasiado vandalismo”, escribió en la red social X.

Una vez divulgado el material audiovisual los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) iniciaron una investigación en torno al caso. Lobo comentó que los uniformados visitaron su casa. “Hace pocos minutos una comisión del CICPC se acercó hasta mi residencia, en virtud del vídeo que publiqué ayer, dónde un jovencito era arremetido a bombazos de agua. Se encuentran investigando al respecto”.

Hasta el momento se desconoce si han ocurrido arrestos o sanciones en contra de las personas implicadas en el suceso.

Desadaptados. Un montón de carajitos que no respetan bienes ajenos ni a nadie. Basta con que alguien les diga algo para que salgan los papás ofendidos por sus muchachos. Por eso no me agradan los carnavales. Demasiado vandalismo pic.twitter.com/OCyy4tYE2P — Robert Lobo (@RobertLobo_) February 11, 2024

Lea también: Ya viene el Carnaval

Noticia al Día