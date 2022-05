¿Atracción Sexual Genética?: Dejó a su esposa tras confesarle que estaba enamorado de su madre biológica

mayo 11, 2022 - 9:21 am

1882552

Una historia de amor de película entre una madre y su hijo se ha vuelto viral en redes, luego que un hombre le confesó a su pareja que estaba enamorado de su madre biológica y la abandonó para vivir su romance.

Ben Ford de 38 años le reveló a su esposa que sentía una conexión fuerte con su madre y que cada vez que tenía relaciones sexuales con ella imaginaba que era su progenitora.

«Cada vez que tengo sexo contigo desde que conozco a mi madre, me imagino que es ella la que me está besando, si no no puedo hacerlo», confesó Ben Ford.

De la misma manera, el joven dio a conocer que son muchas las criticas que generan los internautas en las plataformas digitales por su relación: «Sé que la gente va a decir que somos repugnantes, que debemos ser capaces de controlar nuestros sentimientos, pero cuando uno es golpeado por un amor que te consume, estará dispuesto a renunciar a todo por él».

Tras varios años en concubinato en Michigan, decidieron sacar de la clandestinidad su historia de amor. «Esto no es incesto, es Atracción Sexual Genética. Somos como dos gotas de agua y estamos destinados a estar juntos», reconocieron los novios.

Por si fuera poco, la señora de 51 años Kim West y mamá de Ben compartió a través de su cuenta de Twitter la portada de la polémica entrevista que le realizaron como pareja en el año 2016.

A la par, manifestó que durante varios años han mantenido un amorío y que cree que tiene todo el derecho de involucrase con él, ya que se vio obligada a entregarlo en adopción hace 30 años.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Con información de Revista Ronda