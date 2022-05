Gobierno venezolano y Trinidad y Tobago afianzan relaciones diplomáticas y de cooperación energética

mayo 16, 2022 - 9:19 am

El embajador de la República Bolivariana de Venezuela, acreditado en la República de Trinidad y Tobago, Álvaro Sánchez Cordero; inició su agenda de trabajo para fortalecer las relaciones de cooperación, y las relaciones diplomáticas entre ambas naciones; a través de reuniones con altas autoridades del Estado caribeño.

El plomático venezolano, Álvaro Sanchez, fue recibido por el el canciller tritense, Amery Browne; quien manifestó su respeto y afecto al Gobierno y pueblo bolivariano, reafirmando todo el apoyo mutuo basado en los principios fundamentales del derecho internacional.

Asimismo, el canciller Browne reiteró el apoyo de Trinidad y Tobago a Venezuela en todos los foros internacionales, por lo que hizo referencia a la convocatoria de la 9° Cumbre de las Américas, manifestando su respaldo a los países que Estados Unidos pretende excluir de la reunión continental.

Por otra parte, explicó la importancia que representa para Trinidad y Tobago trabajar de la mano con la Embajada y con las autoridades venezolanas en todo lo relacionado con el «tema migratorio y asuntos de seguridad, razón por la que el canciller Browne destacó su disposición de continuar avanzando en todo lo concerniente al bienestar y la seguridad de ambos pueblos».

En cooperación energética, el diplomático trinitense manifestó el deseo, y el compromiso de su país, por reactivar la cooperación energética con Venezuela. En ese mismo orden de ideas, informó el deseo de su Gobierno de encontrar fórmulas para la normalización del suministro gasífero y petrolero a nivel mundial, sin ataduras ni chantajes políticos, refiere nota del PSUV.

Venezuelan Ambassador Álvaro Sánchez Cordero paid a courtesy call on the Honourable Dr. Amery Browne, Minister of Foreign and CARICOM Affairs of TT.

It was a very comprehensive meeting, covering several areas, where FM Browne expressed his support for VZ based on principles. pic.twitter.com/GjZI5fwO42

