Transporte extraurbano advierte imposibilidad de pagar el combustible a US$0,50 centavos

mayo 31, 2022 - 6:28 pm

1887388

El director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano, Fernando Mora, aseguró que el anuncio de dolarizar al menos 100 estaciones de servicio; impactará considerablemente al usuario y al sector, porque se les imposibilita pagar el combustible a 0,50 centavos de dólar por litro.

Esto incidirá en el costo de la tarifa porque el gremio reclama, a su vez, repuestos, cauchos, aceites y las reparaciones de las unidades. «Tendríamos un paro técnico».

«Entendemos que no podemos seguir cargándole el costo de este tipo de aumentos directamente al pueblo (…) al final quien va a pagar las consecuencias es el pueblo. No entendemos el por qué del costo del gasoil está tan elevado (…); es imposible operar a 0,50 centavos de dólar, porque tendríamos un paro técnico decretado por PDVSA», dijo.

En entrevista con Vanessa Davies para el programa Por donde vamos de Unión Radio, Mora señaló que la propuesta que se le presentó a la empresa petrolera contempla el pago de la tarifa a 0,20 centavos de dólar el litro de gasoil, pero no recibieron una respuesta de la compañía.

«Alertamos al Ejecutivo que no vamos a poder operar con ese precio y no podemos cargarle el precio al pasajero. No entendemos el por qué el costo tan elevado, no queremos que nos subsidien sino un precio de 0,20», dijo.

Mora calculó que existen al menos 1.500 unidades extraurbanas operativas en la actualidad, en comparación de las más de 4 mil que había en el año 2007.

Los diversos representantes del sector se reunirán este miércoles con el ministro, Ramón Velásquez, para debatir sobre estos puntos, «y podamos tener respuesta que devuelvan la confianza y soluciones a este problema».

Lea también: BBVA Provincial se consolida como el banco privado más grande del sistema y con mayor cartera de crédito

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día con información de Unión Radio