Gobierno venezolano dispuesto a colaborar tras incendio en Matanzas

-El Gobierno de Venezuela expresó este sábado su «inquebrantable solidaridad» a Cuba y manifestó su pesar ante el incendio provocado por la explosión de un depósito de combustible en Matanzas (oeste), donde se han reportado, hasta el momento, al menos 67 heridos.

En un comunicado, difundido por la Cancillería venezolana, «el Gobierno bolivariano extiende sus más sentidas palabras de condolencias a las y los familiares y allegadas y allegados de las víctimas; al tiempo que expresa su firme disposición de colaborar con la patria de Martí y de Fidel para afrontar este suceso».

El escrito fue ratificado por el presidente Nicolás Maduro, quien aseguró que Venezuela tiene la «plena disposición» para ayudar a Cuba en estos momentos.

«Venezuela entera se solidariza con Cuba y el pueblo de Matanzas, ante el accidente ocurrido en la Base de Supertanqueros (…) Tenemos plena disposición para brindar la ayuda necesaria. Presidente Miguel Díaz-Canel cuente con nosotros«, dijo Maduro en su cuenta en Twitter.

El incendio en Matanzas comenzó el viernes sobre las 19.00 hora local cuando una descarga eléctrica impactó en uno de los ocho depósitos de crudo de la Base de Supertanqueros de un área industrial, cerca de la termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las mayores de Cuba.

Se desató entonces un fuego que afectó a un depósito y que, en un primer momento, pareció controlado, según habían informado los medios oficiales de la isla.

No obstante, el fuerte viento dificultó las labores de extinción y llevó las llamas hasta un segundo tanque y, sobre las 7.00 hora local del sábado (11.00 GMT), provocó una nueva gran explosión en otro tanque.

