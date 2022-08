Armando Benedetti: «El toro más grande para Gustavo Petro será Venezuela»

agosto 31, 2022 - 6:18 am

«Lo que estamos haciendo es abrir la llave para cerrar el aislamiento de Venezuela»

Armando Benedetti, el embajador Colombia en Venezuela, ya se ha reunido con casi todas las figuras importantes del gobierno venezolano para finalizar su estadía en el país vecino hasta que las sedes diplomáticas y la residencia del embajador sea “habitable”, esto por los años de abandono de las infraestructuras.

La agenda de encuentros no solo se limitó a una reunión con el presidente Nicolás Maduro, sino con la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Las reuniones también se dieron Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea; Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela; el canciller, Carlos Faría; el ministro de Energía, Tareck El Aissami y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, quien se espera visite Colombia porque “no lo conoce”, según Benedetti.

Desde un hotel en Caracas, Benedetti conversó con el medio colombiano El Tiempo, y aseguró que para el presidente Petro “el toro más grande será Venezuela” y esto por múltiples temas, como el narcotráfico, la frontera, las relaciones comerciales.

Además también porque «tiene muchos toros». Y son tres puntos: el Producto Interno Bruto, los ocho millones de colombianos que están en la frontera -aquí dejaron tirados a cuatro millones- y buscar que la frontera sea una zona económica, declaró.

Por otro lado, afirmó que «Lo mejor» que tiene el gobierno de Nicolás Maduro es al líder opositor Juan Guaidó debido a que «Le ayuda mucho», expresó sin dar más detalles.

El gas, la izquierda de América Latina y el papel de Estados Unidos

Benedetti, contento con el trato que ha recibido en Venezuela, la cual considera que no está en condiciones deplorables como se muestra en Colombia, dijo a El Tiempo que serán abiertos los consulados de Caracas, San Cristóbal, Maracaibo, Puerto Ordaz y Puerto Ayacucho.

Entre otros temas abordados con las autoridades venezolanas está la posibilidad de que el país pueda proveer a Colombia de gas, teniendo en cuenta que “solo le quedan siete años”.

“Vamos a necesitar el gas de Venezuela”, dijo. Para ello será necesario hacer un desvío del gasoducto hasta Puerto Ballena.

“Esto no es un tema de ver si me gusta Maduro o no”, sentenció el embajador al tiempo que afirmaba sobre la importancia de buscar que “Venezuela no siga aislada, lo que estamos haciendo es abrir la llave para cerrar el aislamiento”.

Ante el avance de la izquierda en el continente, recalcó que era una realidad pero que más que un tema ideológico, se trataba de crear un bloque sólido que pudiera hacer frente a arbitrariedades. “Es como una especie de fenómeno que hay en la región lo cual ayuda a tener mucho más fortaleza para hacerle frente a las imposiciones del primer mundo”.

Sobre las sedes diplomáticas en Venezuela, aseguró que están en mal estado, sobre todo el consulado de Caracas. Se espera que en un mes los vuelos Bogotá – Caracas se reanuden.

