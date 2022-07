TikTok restringe los videos no adecuados para menores de edad

julio 14, 2022 - 6:27 pm

-TikTok, la popular aplicación de videos desarrollada por ByteDance, ha anunciado nuevas funciones que permiten personalizar con mayor precisión el contenido que puede aparecer o no en la sección ‘Para ti’, donde se muestran los videos recomendados que se basan en los intereses de los usuarios.

La aplicación también incorpora nuevas protecciones para los jóvenes, como restricciones de edad o ajustar el algoritmo para evitar que muestre contenido que pueda dañar a los usuarios de Internet. Una de las cosas nuevas que está implementando la plataforma es dar a los usuarios la posibilidad de elegir lo que no quieren ver en ‘Para ti’, restringiendo hashtags o palabras clave.

Actualmente, TikTok ofrece un botón que permite marcar un video como poco interesante y permite, en cierto modo, evitar que la aplicación sugiera clips de este estilo. Ahora, con la nueva funcionalidad, al hacer clic en este botón, también puede seleccionar hashtags o palabras que aparecen resaltadas en la descripción de este video. Esto, según la compañía, puede ser útil si los usuarios no quieren ver más videos, como sobre un tema en particular que por alguna razón ya no les interesa.

Por otro lado, TikTok también comenzará a restringir la aparición de videos que puedan causar daño a los usuarios. Es decir, contenido que puede conducir al desarrollo de un problema de salud mental si se ve constantemente o que de alguna manera puede deprimir a algunas personas.

TikTok no permitirá a los menores de edad ver algunos vídeos en la sección ‘Para ti’

En cuanto a la seguridad de los niños, TikTok comenzará a restringir videos que no sean aptos para usuarios de entre 13 y 17 años; es la edad a partir de la cual los menores pueden utilizar la aplicación.

Hasta el momento, la aplicación no restringe los videos que no son recomendados para menores, solo agrega una notificación con un botón para saltar el clip o verlo. Sin embargo, por ahora, este tipo de video no sería recomendable para usuarios de este grupo de edad.

“Cuando detectamos que un vídeo contiene temas maduros o complejos, por ejemplo, escenas ficticias que pueden ser demasiado aterradoras o intensas para el público más joven, se asignará una puntuación de madurez al vídeo para ayudar a evitar que los menores de 18 años lo vean a través de la experiencia TikTok”, explica la compañía en su comunicado oficial.

Sin embargo, no está claro si la aplicación agregará algún tipo de sistema de identificación para los menores que usan la aplicación, como pretende hacer Instagram. En cualquier caso, todas estas mejoras en cuanto al algoritmo de la plataforma irán apareciendo de forma paulatina a lo largo de las próximas semanas.

