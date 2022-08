Telescopio James Webb muestra nuevas imágenes de Júpiter (+Fotos)

agosto 23, 2022 - 3:42 pm

El telescopio espacial James Webb, el cual tiene poco tiempo de operatividad, tomó nuevas imágenes, en esta oportunidad le tocó a Júpiter. Dicho instrumento es una misión conjunta de la NASA con la agencia europea (ESA) y la canadiense (CSA) y fue lanzado en diciembre del año pasado.

Las fotografías, las cuales fueron publicadas este 22 de agosto, se detallan sus auroras alrededor de sus polos y anillos. Las mismas también fueron tomadas por la cámara de infrarrojo (NIRCam) del telescopio. Cada imagen tiene un filtro diferente.

Así mismo, las fotos detallan dos de sus lunas: Amalthea, que es punto brillante en el extremo izquierdo, y Adrastea, un punto tenue en el borde de los anillos ubicado entre Amalthea y Júpiter.

A su vez, la NASA explica que los tres cuerpos celestes que se ven sospecha que los puntos de luz sean galaxias, lo que deja en evidencia la capacidad y alcance que tiene el telescopio James Webb.

Por esa razón, Imke de Pater, profesora de la Universidad de California, Berjeley destacó en un comunicado que nunca pensó que se llegara tan lejos. “Para ser honestos, nunca pensamos que fuera a ser tan bueno”.

1. Make way for the king of the solar system! 👑

New Webb images of Jupiter highlight the planet's features, including its turbulent Great Red Spot (shown in white here), in amazing detail. These images were processed by citizen scientist Judy Schmidt: https://t.co/gwxZOitCE3 pic.twitter.com/saz0u61kJG

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) August 22, 2022