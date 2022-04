La inversión en Bitcoin sigue siendo un salvavidas en medio de la inflación

abril 18, 2022 - 5:16 pm

A propósito de los altos niveles de inflación en el mundo, a raíz del «clima de guerra» por la invasión rusa en Ucrania, está generando apuestas más conservadoras y de refugio del dinero. Con cifras del 7,9% en Estados Unidos o 8,5% en Europa, la inversión en Bitcoin sigue siendo la alternativa de resguardo de finanzas y rentabilidad para pequeños y grandes empresarios. Conoce aquí las razones por las que considerar las criptomonedas como soporte en medio de crisis.

Inversión en Bitcoin: ganancias potenciales

Aunque distintas instituciones sugieren no invertir más del 2% de sus ahorros en criptomonedas por su alta volatilidad, Bitcoin se encuentra, junto al sector inmobiliario, entre uno de los espacios de inversión más sólidos que existe en la actualidad.

¿El motivo? De acuerdo a especialistas, las ganancias potenciales que permite son mucho mayores que el que podría generar otro activo, incluido el oro. De hecho, cada vez más existen sitios especializados como https://bitiq.app/es/ que acompañan a expertos y principiantes en este proceso de operación de esta moneda digital.

Trading y estrategia

El trading se ha convertido en una de las mejores formas de desarrollar una mayor estabilidad financiera. Martín González, CEO de BAG Blockchain Art Gallery, afirma que el uso de criptomonedas va a ser tendencia en el mediano plazo. Incluso, estima que la tendencia se inclina en estos momentos por el lado de las finanzas descentralizadas, gaming y NFTs como formato de arte, pero que los casos de uso serán muchísimo mayores en poco tiempo.

Una vez que se decide emprender en este ámbito, se recomienda verificar información del mercado y analizar los diferentes escenarios para operar. No obstante, no es una limitante no contar con los conocimientos para empezar a invertir en criptomonedas. Para ello, aplicaciones con alta tecnología se basan en algoritmos de inteligencia artificial para comerciar a su conveniencia. ¿Te animas a probarlo?

Millonarios apuestan al Bitcoin

No por nada grandes multimillonarios reconocidos en el mundo se han abocado a usar las criptomonedas como aliados de sus finanzas y aconsejan destinar al menos una parte de los ahorros en Bitcoin. En Latinoamérica no ha ocurrido la excepción.

Ricardo Salinas Pliego, quien es dueño de los supermercados Elektra y compañías de distintos rubros, asegura que él destina el 60% de su cartera de inversión a Bitcoin. Y el 40% restante lo invierte en otro tipo de activos como el gas y el aceite. “La cosa no es que inviertas 100% en bitcoin, sino que salgas del cero”, dijo el empresario mexicano.

Por su parte, Michael Saylor, gerente de dueño de MicroStrategy, guarda sus reservas en BTC. Esta empresa de servicios de software con sede en Argentina y otros países es de las que cotiza en bolsa con más bitcoins del mundo.

En definitiva, el momento de acercarse a los bitcoins es ahora. Conoce cuáles son las recomendaciones de inversión en los nuevos activos digitales y saca el mayor provecho desde donde te encuentres. Eso sí, siempre observando cómo reaccionan los mercados según los cambios en la coyuntura internacional.

Nota de Prensa