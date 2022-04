¿Cómo impactar a los usuarios con la comunicación?

abril 18, 2022 - 5:10 pm

En la actualidad nos encontramos en un mundo globalizado donde las cosas parecen más fáciles y sencillas por poder acceder a una red donde podremos buscar en el momento deseado lo que queremos saber.

No nos damos cuenta que más de la mitad del día nos relacionamos con comunicación directa e indirecta para acercarnos a lo que muchas empresas quieren lograr: La atención del usuario para poder estar presente en el momento que se le despierte “la necesidad de…”

Cada persona se relaciona de manera diferente debido a su personalidad, gustos y preferencias No todos estamos activos en Instagram, no todos posteamos las mismas cosas y no todos queremos dar a conocer ciertas otras.

Esto representa un desafío para los negocios, donde profesionales tienen que ser capaces de investigar y darse cuenta a la hora de querer impactar a los usuarios. Resulta sencillo intentar que todo el mundo te conozca con las posibilidades que tenemos de impactar en cualquier lugar a toda hora, pero ¿Esto sería beneficioso? Considero que no, siempre y cuando no seas un monopolio ni ofrezcas un servicio único y necesario para la vida de todas las personas.

Ahora bien, analizando esto debemos identificar cual es el segmento objetivo al que queremos llamar la atención.

No sé cuál es mi público objetivo ¿Cómo puedo reconocerlo?

Muchas veces los emprendedores desarrollan una idea de negocio, pero no pueden reconocer cual es el público objetivo al que quiere llegar. Existen puntos importantes en los que nos podemos basar para distinguir un nicho de mercado:

1- El producto o servicio que voy a ofrecer ¿Existe en el mercado? ¿Hay empresas que ofrecen lo mismo?

– Si la respuesta es sí, la tarea será descubrir cómo impacta la competencia a las personas que ya son sus consumidores.

– Si la respuesta es no, esto resultaría por un lado más difícil, porque tenemos que construir la audiencia a la que nosotros creemos que queremos llegar y por otro lado es fácil, ya que al no tener competencia estaríamos introduciendo al mercado algo que puede resultar beneficioso para cubrir alguna necesidad que las personas no tienen latente y podemos saciar.

2- ¿Voy a ser un negocio online o voy a tener tienda física?

– Si la respuesta es sí, debemos saber que en principio podemos tener pérdida por mantención de espacio físico, pero con el tiempo cuando la rentabilidad aumente será una buena inversión.

– Si la respuesta es no, debemos saber que invertir en publicidad será necesario de principio para darnos a conocer ya que es lo único que nos haría visibles en el mercado.

3- ¿Dónde está mi público y cómo acercar mi marca a ellos?

– Si mi segmento está activo en internet, realizar publicidad interactiva con videos en Instagram podría ser una forma de comunicación efectiva ya que la persona vive de otra manera la relación con el producto o servicio. Existen aplicaciones para editar videos que permiten realizar videos profesionales en simples pasos lo cual es muy útil para cualquier emprendedor que esté dando sus primeros pasos.

– Si mi segmento no está activo en internet, deberemos realizar publicidad en vía pública, radios, televisión, etc. para darnos a conocer y esto tiene precios más elevados. En casos donde empresas pyme comienzan su negocio y no tienen rentabilidad para publicidad, la manera más económica de hacerla es “el boca en boca”. Podemos ser ingeniosos, por ejemplo: si soy una pastelería que quiero que conozcan la calidad de mi producto, la mejor publicidad es hacer una degustación gratuita, donde puedan experimentar su idea del negocio por sí solos.

