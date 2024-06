Un motorizado herido dejó múltiple colisión en la C-1 de Maracaibo la mañana de este 02-Jun

El motorizado, identificado como Jean Briceño (25) fue llevado al hospital Noriega Trigo de la zona sur presentando fractura en una de sus piernas. Foto: María José Briceño.

Un choque registrado en la Circunvalación 1 de Maracaibo alrededor de las ocho y media de la mañana de este domingo dos de junio, dejó como resultado una persona herida cuando el chofer de una camioneta verde oscuro, perdió el control e impactó contra una motocicleta y una vans blanca que trasladaba personal de una empresa privada.

Según relataron testigos del accidente, el chofer de la vans marca Mercedes Benz, identificado como Gualberto Omaña, iba por el canal lento de la referida vía en sentido sur-norte, cuando el conductor de la camioneta marca Toyota, modelo Fortuner, lo chocó por un costado, presuntamente a toda velocidad, originando que se volcara y que en consecuencia, impactara contra el motorizado.

El conductor de la camioneta tipo vans, identificado como Gualberto Omaña, resultó ileso. Foto: María José Briceño.

Al lugar de la múltiple colisión se presentaron funcionarios del Cuerpo de Bomberos de San Francisco y de Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) para despejar la carretera y socorrer al herido identificado como Jean Briceño, de 25 años de edad, quien fue llevado al hospital Manuel Noriega Trigo de la zona sur por tener varias escoriaciones en el rostro y una de sus piernas fracturada.

Trascendió que el chofer de la camioneta verde, señalado por los testigos como el presunto responsable de ocasionar el accidente, estaba bajo lo efectos del alcohol y que tras volcarse, solo tenía una herida cortante en la cabeza. En cuanto a Gualberto Omaña, conductor de la Mercedes Benz, resultó ileso al igual que todas las personas que trasladaba hacia una empresa privada.

"Yo venía por el canal lento llevando un personal y de pronto veo por el retrovisor a una camioneta que venía sin figura. Yo me orillo a la isla para que pueda pasar y en segundos me impactó de una manera tan violenta que la camioneta salió disparada y se volcó, chocando contra el motorizado. Luego se bajó y como que estaba tomado, porque no sabía ni quién era él", dijo Gualberto Omaña.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos y videos. María José Briceño.