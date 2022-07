Resultados forenses confirmaron que la mujer calcinada en Coro es Enis González

julio 21, 2022 - 10:26 am

1899494

Confirmado, los restos calcinados hallados la tarde-noche del pasado 24 de junio en el sector El Calichal del Zumurucuare, en Coro, estado Falcón, corresponden a Enis Carolina González González, quien había sido reportada como desaparecida el 20 de ese mismo mes.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) recibió la confirmación de los restos, por lo que, de manera científica y comprobada, se confirma que se trata de Enis Carolina.

Lea también: La espeluznante historia de Enis Carolina González, quien está desaparecida: Sospechan que fue asesinada y calcinada por su expareja en Coro

Como principal sospechoso del femicidio se busca a Rómulo Valero Argüelles, apodado «Momo», quien escapó de Zumurucuare el mismo 24 de junio, tan pronto entre la gente se divulgó la noticia del hallazgo del los restos calcinados dentro de un saco.

«Pido a Dios que no sea mi hija», imploraba el sábado 25 de junio Marlene Coromoto González desde su humilde hogar en el Calichal. Los resultados forenses recibidos por el Cicpc esta semana, han terminado por confirmar que se trata de la mujer.

Fue el martes 21 de junio, cuando en el Cicpc dieron curso a la denuncia de la desaparición, en tanto, familiares la buscaban por todos lados. Todos estaban activos en la búsqueda, menos Rómulo Valero, el padre de sus hijas y el que había sido su pareja hasta hace cuatro meses que rompieron relaciones, dado que este la maltrataba y golpeada, según mostraron investigaciones realizadas por el portal Cactus24 noticias.

Hasta dos denuncias en contra de su expareja formuló Enis Carolina, quien en los actuales momentos tenía un pretendiente.

La joven madre vivía acosada por Rómulo, quien la perseguía y llegó a amenazar diciendo que si no era para él, no sería para nadie. A la familia González le pareció extraño que siendo el padre de las tres hijas de Enis, no lo vieran buscándola.

Enis Carolina salió al lunes a llevar a su hija de 10 años, estudiante de tercer grado, hasta la escuela Julio César Parra ubicada en el mismo sector Zumurucuare, a unas cinco cuadras de donde vive. Salió con unos shorts y blusa estampada, unas chancletas blancas y una gorra amarilla con rojo.

Después de ahí quedó en ir a casa de su suegra, en el mismo Zumurucuare donde viven sus otras dos hijas, la mayor de 12 años y la menor de 6 años. Enis no volvió a casa y nunca más respondió al celular desde ese lunes.

El Cicpc trató de contactarlo la noche de este viernes, horas después del hallazgo de la persona calcinada y no fue posible ubicarlo. Desde ese día está huyendo.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Con información de

Cactus24.com