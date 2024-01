“Nosotros no estamos implicados en la acusación de la GNB sobre estafa de Marketplace”: Mopsy Karina Medina

215899

La joven identificada como Mopsy Karina Medina, a través de su derecho a réplica, alegó que la persona a quien buscaban las autoridades era su expareja

A través de una nota de prensa se dio a conocer la detención de tres hombres y una mujer, quienes fueron señalados de cometer estafa a través de la página de Facebook Marketplace, bajo la fachada de una empresa fantasma denominada Metal Art 72, según fuentes militares.

La joven identificada como Mopsy Karina Medina fue detenida junto a tres hombres por efectivos de la GNB en el sector Cumbres de Maracaibo, parroquia Raúl Leoni de la capital zuliana.

Sus identidades fueron reseñadas por los efectivos militares y con ellos el caso pasó a la Fiscalía del Ministerio Público.

Los detenidos salieron en libertad bajo presentación, teniendo como principal refugio su hogar, sin embargo, la dama que estuvo detenida se dirigió hasta las oficinas de Noticia al Día (NAD) para aclarar lo sucedido, a través de su derecho a réplica.

Mopsy Karina Medina indicó a Noticia al Día que ninguno de los cuatro detenidos por esa acusación era responsable del delito.

“Nosotros no estamos implicados en la acusación de la GNB”, aseguró la dama que indicó no tener nada que ver con la estafa.

“Junto a mi hermano tengo una venta de muebles TV, consolas, y mi expareja Esteban Arias me llamó para decirme que me tenía un cliente y me pasó su dirección, pero nunca me dijo quién era y mucho menos que ya había concretado el negocio con dinero”, comenzó a relatar Medina.

Puntualizó que para el sitio de encuentro envió a su hermano en un mototaxi, “yo le digo a mi hermano que vaya solo a tomar medidas y a cotizar, sin pensar que en el sitio iba a estar toda esta trama, se llevaron hasta al mototaxi, de ahí vinieron por mí y por uno de los trabajadores”.

Medina precisó que la vinculación con el delito de estafa viene a raíz de la cercanía sentimental que tuvo con el verdadero responsable. “Esteban fue mi pareja y él solo me contactó, él no está ni en el país, estará huyendo, pero lo cierto es que él me utilizó para hacer sus fechorías”, finalizó.

