“Muchos factores pudieron conllevar al siniestro, pero simplemente ese vuelo no debió ocurrir”: Capitana María Dosil

María del Mar Dosil, la primera mujer piloto comercial de la aviación civil en el estado Zulia y buceadora profesional residente en Miami, Florida, realizó un live en su Instagram y aclaró algunas dudas de lo que pudo ocurrir con la aeronave YV-3296, donde viajaba la familia Wolter, el piloto Azócar y su esposa.

Al conversatorio se unió el capitán Miguel Guevara para hablar sobre cómo estaba conformada la nave y su comportamiento; y el capitán Enrique Martin, piloto y experto en prevención e investigación de accidentes aéreos.

Indicaron, que el accidente se pudo prever desde el aeropuerto. “Un piloto debe prepararse porque desde un día antes saben lo que pasará el día después. Hoy en día la tecnología nos tiene un abanico de opciones y ya todo es satelital”, precisó la capitana María Dosil, conocida en sus redes sociales como Mar_dosil.

El capitán Martín precisó que cuando la aeronave despegó, se encontró con un cumulonimbus, fenómeno que es comparado a un pequeño huracán. “Allí pueden encontrar descargas eléctricas, nieve, hielo, vientos y todo tipo de irregularidad meteorológica”.

En medio de la entrevista, el capitán Guevara puntualizó que pudieron ser muchos los factores que conllevaron al siniestro, puesto que el mal tiempo no estaba presente cuando salieron del aeropuerto. “Una cosa fue la decisión del piloto y otra la sorpresa que se pudo encontrar en el camino, recuerden que viento no es lo mismo a tormenta y cuando él despegó, había viento”.

“Muchos factores pudieron ocurrir, desde inconvenientes con la superficie de control, un infarto, desprendimiento de las alas, pero indiscutiblemente no tuvo que salir”, añadió la Capitana.

Acotaron, que todos los aviones tienen la fuerza para aguantar ciertos castigos por parte de la naturaleza.

En los comentarios hechos por el panel de especialistas se reveló además, que la aeronave había tenido un accidente en el 2023 en Puerto Cabello.

Por su parte, la capitana Dosil finalizó el live con estas palabras: “El avión tuvo un año inoperativo y metido en el taller, eso también pudo ser un factor determinante. Para mí, ese vuelo nunca debió salir, no tuvo que ocurrir, el capitán es quien decide si va o no y lamentablemente la decisión no fue la más acertada”.

Por su parte, Miguel Guevara resaltó al cierre del live, que el mejor homenaje a las víctimas de este fatal accidente es que los pilotos tomen en consideración los posibles factores del desplome y que no se repita.

