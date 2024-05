Madre venezolana con un pie fracturado está varada en la selva del Darién junto a sus dos hijos

Una mujer de nacionalidad venezolana se encuentra accidentada junto a sus dos hijos, de 4 y 13 años de edad, en la peligrosa selva del Darién, en Panamá.

Mediante un video que circula en las redes sociales, la progenitora, identificada como María Fernández Vidal, de 36 años de edad, pide ayuda para poder salir del peligroso paso migratorio.

La mujer explicó que presenta una grave fractura en su pie izquierdo, por lo que ha visto imposible continuar con su trayecto. Por tal razón, la migrante busca ayuda de las autoridades para que la rescaten tanto a ella como a sus dos hijos.

Asegura que los niños no la quieren dejar sola en las duras condiciones que enfrenta. En las imágenes que comparte la cuenta de Instagram “Depedregalfalcon”, se puede observar a María, quien permanece en una tienda de campaña, en medio de la selva.

“Hace cuatro días me rompí la pierna. Muchas personas me han ayudado, pero me han dejado aquí tirada”, relató la venezolana en el material audiovisual.

Comentó que otros migrantes que transitan por ese tramo de la selva la apoyan con comida y ofrecen llevarse a sus niños. Sin embargo, los pequeños se niegan a separarse de su madre.

