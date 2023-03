Lucía Di Vita sobre Lenín Rojas y el caso de abuso: Ahora se quiere hacer la víctima

52544

La comunicadora social Lucía Dí Vita recordó este sábado 4 de marzo, como ella, al igual que María Victoria Montiel (Mavi), denunció al locutor de Ok 101, Lenín Rojas por presunto abuso sexual y asegura que el profesional de la radio quiere hacerse la víctima y utilizar además la imagen de su esposa e hija para amparar un grave delito.

A través de su cuenta en Twitter, Lucía abrió hilo para contar como en el 2007, cuando era compañera de estudios de Rojas, coincidió con él para hacer algún trabajo académico, ella era oriunda de Cabimas, por lo que se veía obligada a quedarse en Maracaibo gran parte del día, mientras atendía sus estudios.

Mencionó que el día que les tocó reunirse para hacer el trabajo escolar, comieron previamente frente a Urbe, lugar donde ambos cursaban estudios, después de ello, y sin observar ninguna conducta extraña, regresan a la biblioteca para continuar sus investigaciones, pero este espacio estaba colmado de gente, por lo que él le sugiere ir hasta su casa, (una residencia que compartía con otros compañeros), para hacer la tarea pendiente.

Ella recalca que hasta ese momento todo iba bien, pero todo cambia de color, cuando él se sienta en la cama, después de haber buscado una silla extra para ella.

«Vuelve se sienta en la cama muy “comportándose normal” a hablar conmigo y en unas de esas me besa. Le digo que NO! que lo siento pero que él no me gusta y que además ¿qué pasa con su novia? (Actual esposa) y él me dice que nada que ella no se va a enterar y me lanza a la cama.

«A partir de ahí pasaron cosas horribles, yo, todo el tiempo tratando de levantarme pero sin poder hacerlo porque tenía medio cuerpo de él encima y él actuaba con mucha fuerza. Repetidas veces me bajo el pantalón, repetidas veces me besó sin que yo quisiera, repetidas veces le pedí que por favor NO siguiera. el respondió: “mientras más me dices que no, yo más ganas tengo”, “mientras más dices que no más me excito”, en ese momento comprendí que esa batalla yo la tenía perdida en ese momento.

Di Vita en sus palabras trasmite el miedo que vivió en ese momento y como para evitar que le hiciera más daño, a pesar de haber dicho que no, le siguió el juego amoroso.

«El saco su miembro y comenzó a restregarlo por mi cuerpo, me toco la vagina, me manoseó, me babeo y muchas cosas de mal gusto y que yo no quería, de repente por FIN, suena una puerta y es que ha llegado uno de sus compañeros de piso», asegura que el sonido de esa puerta le dio alivio y una oportunidad para escapar de su depredador.

Indicó que cuando finalmente pudo escapar, por su inocencia no sabía como manejar la situación y por mucho tiempo fue su mejor secreto, solo a su padre le había hecho un comentario de que algún joven la había besado sin ahondar en detalles.

«En ese momento yo era incapaz de entender que el shock en él estaba era porque había sido víctima de un abuso sexual. Yo acababa de salir de casa, comenzaba la uni, tenia 18 años recién cumplidos, mi mayor tristeza de aquel momento yo recuerdo es que yo era virgen y claro no era así como había soñado todo aquello», recalca.

Di Vita denuncia un par de años después

La profesional de la comunicación recordó que luego de escena espantosa escena vivida, vivía con miedo y terror y encontrárselo en los pasillos de la casa de estudios, la llenaba de espanto, después de culminar sus estudios se muda a España.

«Después de más de un par de años decido contar por primera vez esto a mis nuevas amigas, las que no conocen nada de aquellos mundos y en quienes encontré la confianza, ellas inmediatamente me hacen ver que he sido víctima de un abuso, me cuesta creerlo y dudo y vuelvo a sentirme muy mal, pero luego crezco, pasan más años, más experiencia, lo entiendo y por primera vez me abrazo a mi misma y a mi dolor por todo aquello», afirmó.

Su historia de abuso en manos de Lenín Rojas la dio a conocer a través de sus redes en Instagram, luego que viera en el 2021 en el perfil de uno de sus profesores de universidad que tendrían una actividad en honor a las mujeres y sería nada más y nada menos que Lenín Rojas, el encargo de conducir esta actividad.



«¿Qué? Pensé, un abusador sexual haciendo un especial del día de la mujer? Entre en cólera, me llene de valor y le escribí».

«Entró a sus ig,veo a su mujer embarazada. Y con esto que no es momento de hablar, no iba a cargar yo con cualquier cosa que pudiese pasarle a ella por el disgusto y obviamente que esa mujer no pasara por un mal momento durante el embarazo me pareció una prioridad, ya mi daño estaba hecho y que más daba, podía esperar un poco igual ya yo estaba decidida a hablar. Nace la hija de LENIN ROJAS, tengo luz verde, Justo en esas semanas sucede el boom de @yotecreovzla salen varios casos a la luz, contacto a estas chicas y otras asociaciones, hago mi testimonio, lo subo a ig, sale en varios medios de comunicación, mucho apoyo de la gente, muchos mensajes, atención mediática en poco tiempo, muchas preguntas, algunos reproches, unos mensajes de LENIN haciendo q no es culpable y también sale lo peor: OTRAS ABUSADAS».

«Me escribieron muchas chicas hablándome de acoso, acoso laboral, abuso de poder, acoso cibernético, y la bomba a última hora del día asustada y full de adrenalina me contacta mi niña Mavi, me escribió frases que me hicieron revivir mi historia, los patrones eran claros. Me di cuenta que había abusado de esta niña a sus 18 años, mientras su mujer gestaba en casa a su hija, si la hija a la que nombra para tratar de dar lastima. Le dijo las mismas cosas que a mí, me dio mucho miedo sentí que descubría que este ser es un psicópata», puntualizó.

Ella me contó su historia y yo lloré, lloré con un dolor que no había sentido antes, esto era más grave de lo que yo creía. Ese día el mismo se había delatado con la familia de Mavi, supongo que había sido una de sus últimas víctimas y no supo cómo manejarlo, ella explica cm fue pic.twitter.com/giqrB8IrFE — Lucia Di Vita (@luciadivita) March 4, 2023

informes desaparecidos, fiscales allegados a su persona, presunta manipulación total y libre 💸💸 en el caso por parte de LENIN ROJAS.

Mavi no puede más, trabaja duro a diario (además d estudiar) para pagar sus abogados. Parece q no pasa nada. Mavi hace su vídeo público. pic.twitter.com/kMD4fCebMy — Lucia Di Vita (@luciadivita) March 4, 2023

victimizandose por medio de su esposa e hija. El decide postearlo en sus rrss del programa q hace como locutor y en donde ha logrado acumular hasta ahora más de 1500 mensajes de desaprobación. pic.twitter.com/teQNLzpoKp — Lucia Di Vita (@luciadivita) March 4, 2023

Han pasado muchas cosas pero no terminaría de twittear nunca, he descubierto que la emisora ok101 se encarga en encubrir este tipo de abusadores,en ningún momento sacaron a este sr de su programación, y cuando la gente se quejó en sus rrss borraron los comentarios y nos bloquearo pic.twitter.com/hx6lpIXpi7 — Lucia Di Vita (@luciadivita) March 4, 2023

Noticia al Día