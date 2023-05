Los ojos de Duibraska no les hicieron el guiño a sus asesinos

100900

La bestialidad cometida por José Gregorio Hernández Vargas y Kleiver Omar Linares Rondón, en contra de Duibraska Andreína Rivas Romero no tuvo, nunca, posibilidad de éxito.

Tras arrancarle los ojos a su víctima, debieron correr -literalmente- para conservar las células endoteliales y darle viabilidad a las corneas extraídas de tan brutal modo. ¿El plazo? Cinco días a 4 grados centígrados y en condiciones óptimas de preservación. Fueron detenidos 48 horas después del crimen.

Asquean los hechos y golpea la razón saber en cuánta medida, las afirmaciones del nefrólogo español Rafael Metasanz, colocan el punto en la “i”, a lo sucedido durante las aciagas horas que trascurrieron durante la ejecución del crimen que tuvo como escenario el río Motatán.

“La especie humana es capaz de cometer las mayores atrocidades -refiere el laureado investigador, autoridad mundial de trasplante de órganos-. No creo siquiera preciso argumentar demasiado esta afirmación. Basta conocer someramente la historia y un simple vistazo a un periódico o a un informativo de televisión, para corroborar que no parece que hayamos adelantado demasiado en los últimos siglos. Desde esta perspectiva histórica, ciertamente no muy halagüeña, difícilmente puede sorprender a nadie que el último cuarto del siglo XX haya contribuido a la historia de los horrores de la humanidad con una nueva forma de explotación del hombre por el hombre: el tráfico de órganos”.

Acción desproporcionada

¿En qué estaba pensando este estudiante de medicina, cuando extrajo los globos oculares de su víctima? ¿Cómo pretendía cobrar los 100 dólares por los ojos de Duibraska Andreína, sin preservarlos siquiera, mucho menos, habiendo sido arrancados con un cuchillo nada quirúrgico a la orilla de un río?

El protocolo para trasplante de córnea es exquisitamente sencillo:” No se utilizan córneas de personas que fallecieron por causas desconocidas. Tampoco se utilizan las córneas de personas que hayan tenido una cirugía ocular previa, enfermedades oculares o determinadas afecciones, como enfermedades que pueden propagarse de una persona a otra”.

Sin embargo, en algo creyó erróneamente el victimario: como para un trasplante de córnea no se requieren compatibilidad de tejidos, pensaron que si preservaban los ojos (extraídos a la usanza del carnicero) a 4 grados centígrados durante cinco días, obtendría 100 dólares y su pasaje al Darién. No hubo “picaíta” de ojos para los asesinos.

