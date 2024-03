La VOZ de un condenado: “Hacen que la justicia de risa”

239479

Como vocero del centro penitenciario de Coro, quien escribe el Paisa: Quiero denunciar ante todas las redes y prensa los abusos por parte de las autoridades judiciales del país, entes que según la Constitución de la República, deben ser garantes de impartir justicia imparcial, cosa que los presos sobre todo de los tribunales de Falcón y Zulia no gozamos.

Después de ser condenados hasta en términos de inocentes forzados a admitir delitos que no cometimos, de ser mal tratados y humillados por funcionarios pertenecientes al Servicio Penitenciario, entramos en un calvario para que los jueces de ejecución de los estados que ya mencioné hagan sus trabajos.

Casos en donde para simplemente realizar cómputos por redención de trabajo o estudio, estipulado y establecido por el código orgánico penitenciario y leyes adjuntas, los jueces buscan cualquier excusa, hasta el punto de caer en respuestas imaginarias tales como: “culpa del bloqueo económico” o “culpa de Karin Khan” fiscal internacional o la “oficina de los derechos humanos” para negar dichas redenciones.

Cabe destacar que los presos somos la fuerza laboral de los penales, quienes limpiamos y cocinamos, quienes realizamos todas las actividades desde manufactura de uniformes y actividades cotidianas, dándole al Estado venezolano una fuerza laboral relativamente gratis y sin descanso o límites de horarios.

Nosotros los presos, estamos realmente agotados de enfrentar abusos de negación por parte de los jueces del Zulia o Falcón, de estas merecidas y ganadas redenciones y que encuentren cualquier pretexto para pelotear la culpa entre los entes, cuando no es formato no aceptado por la jueza, es por haber sido hechos a mano o en hojas de reciclaje.

En mundo tan tecnológico, aún Venezuela, tramita todo los documentos en físico y de no cumplir el estándar particular de un juez, son rechazados inmediatamente afectando directamente al interno.

Tenemos compañeros que de ser computados sus redenciones cumplirían a cabalidad su pena y hasta dejando tiempo de sobra que nadie se los regresará ni pagará.

Los más cumbre, es que no falta la solicitud de “colaboración” para procesar dichos documentos que son cantidades imposibles de pagar, para no señalar a un juez o persona particular en palabras de Mario Moreno Cantinflas: “No sospecho de nadie pero desconfío de todos”, hacen que la justicia sea algo que da risa y nunca aplicada al bien y justamente, sino a antojo de los jueces, donde si la ley ayuda le sirve al interno para su pronta salida, estas leyes son ignoradas u omitidas, pero si encuentran otra donde pueden empeorar las cosas para el interno.

En consecuencia, solicitamos al ente superior del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la presidenta magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, que tome realmente cartas en el asunto y ponga a derecho a todos los jueces de ejecución nacional a que hagan sus trabajos correctos y correspondientes de manera expedita y justa.

Noticia al Día