“La pérdida de un familiar no se supera, solo se adapta a vivir con esa realidad”: Psicóloga Iris González

-El dolor por la pérdida de un ser querido es el sufrimiento que conlleva su ausencia, aquella que nunca se supera, solo se adaptan a vivir con esa realidad.

La ausencia de uno o varios integrantes de un núcleo familiar es devastador y el llanto solo refleja ese dolor con el que muchas veces no saben lidiar.

Para ello y a raíz de los últimos acontecimientos ocurridos en el estado Zulia, en el que desafortunadamente perdieron la vida seis integrantes de la familia Wolter, el capitán Azocar y su esposa Hilda Rincón, la psicóloga Iris González, dio a conocer algunas herramientas que son necesarias para afrontar este tipo de situaciones.

“Lo primero es saber que el proceso de duelo es algo natural y cada quien vive y refleja ese dolor de manera diferente. Al perder a un ser querido automáticamente cambia la vida de ese pariente, su rutina cambia, tiene que adaptarte a una nueva realidad donde su familiar ya no está, y es allí donde hay que respetar ese proceso”, comenzó a relatar la psicóloga Iris González en entrevista para Noticia al Día.

La doctora con más de 10 años de experiencia en su profesión, precisó que con esa aflicción se vive, se convive y se siente. “Muchos hablan de un dolor físico, pero luego aparece el dolor emocional, esa sofocación, el no poder respirar, algo que no sabes qué es, pero sabes que lo están sintiendo”.

¿Cómo afrontar la realidad?

“Aun cuando la pérdida de un pariente afecte a toda una familia, no todos la sobrellevan de la misma manera. Probablemente, el abuelo se queda en la casa, mientras que el hijo sale a trabajar, los niños se van a la escuela como hay otros que se quedan en el hogar. No es solo el hecho de poder decir ‘cada quien vuelve a su rutina’ porque la vida sigue, si no de qué manera tenemos que afrontarla, y lo que siempre les digo es que tienen que vivir su dolor, aceptarlo y para ello tienen que caer en cuenta por lo que están pasando”, acotó la psicóloga.

La doctora puntualizó: “Una pérdida no se supera, sencillamente la persona se adapta, la palabra que lleva o acompaña al duelo es la adaptación. Primero lo aceptan y luego lo adaptan, para luego seguir viviendo, no es que va a cambiar su forma de ser o su personalidad, pero si se verán movidos por las nuevas experiencias, porque esa persona que se fue, cumplía alguna función en mi vida. Si era mi hijo a quien llevaba al colegio y ya no está, ahora a quién llevaré, ya no lo hago, si era mi papá al que todos los días tenía que darle un medicamento y ya no está, a quién se lo voy a dar, ya no lo hago, y así sucesivamente con cada uno de los familiares.

Noticia al Dia