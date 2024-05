Luego de conocerse la sentencia que deberá pagar el empresario Tulio Enrique Faría Graterol, por la muerte del deportista José Mayor, la hermana del fallecido agradeció la decisión emitida por la Fiscalía.

Faria Graterol fue condenado a 15 años de prisión, sin embargo, aún se desconoce hacia que penitenciaría será trasladado.

La información la dio a conocer Adriana Mayor, a través de su cuenta Instagram. La hermana del deportista le dio gracias a Dios por mantenerla firme en esta situación.

“Primeramente, le doy gracias a Dios por darme la fuerza de seguir y llevar hasta el final esta situación con mi familia, no es fácil, particularmente pienso que hoy no hay nada que celebrar porque esto no me devuelve a mi hermano, sin embargo doy gracias porque la decisión me da tranquilidad”, comenzó a decir la hermana de José Mayor.

La mujer puntualizó que el caso de su hermano será recordado. “Se marca un precedente en la justicia venezolana y con esto le quiero mostrar que la justicia venezolana sí existe, el arrollamiento de José Antonio no quedó como uno más, como se viene dando, que las personas quedan arrolladas y el culpable se da a la fuga. La juez cumplió con su deber, la decisión es firme, sí fue sentenciado y será trasladado a un centro de penitenciaría, el cual el tribunal de ejecución será el encargado de decir adónde y cuándo será trasladado”.

Adriana Mayor también añadió que aun cuando el culpable de la muerte de su hermano fue sentenciado, pidió respeto para sus familiares “No es fácil para una madre o un padre vivir con un hijo preso”.

Noticia al Día