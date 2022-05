Incendio forestal destruye 20 casas en California del Norte

mayo 13, 2022 - 4:10 pm

1883133

Un incendio foretal dejó al menos 20 casas en grave estado en el área de Laguna Hills, condado de Orange en California, este miércoles.

Las llamas se propagaron rápidamente y se extendió a residencias que resultaron destruidas y otras con ciertos daños, informó un funcionario. El fuego obligó a realizar múltiples evacuaciones de emergencia, a medida que el incendio forestal se iba extendiendo hasta cubrir 80 hectáreas en la noche del miércoles, arrasando con las mansiones ubicadas a lo largo de las laderas de uno de los barrios más prósperos en California.

El fuego consumió casas enteras y las quemó por dentro en un vecindario. Los bomberos intentaron salvar las casas cercanas en la misma calle rociándolas con agua, según mostraron imágenes de la afiliada de CNN/ KCBS KCAL

#BREAKING #USA #CA

🔴CALIFORNIA: #VIDEO TERRIFYING COASTAL FIRE DESTROYS AT LEAST 20 HOMES IN LAGUNA NIGUEL!

A wildfire which broke out Wednesday has destroyed at least 20 homes in the upscale #Orange County neighborhood of #LagunaNiguel#BreakingNews #Wildfires #Incendio pic.twitter.com/Cfc2URwdBD

— loveworld (@LoveWorld_Peopl) May 12, 2022