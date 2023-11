Hallan a venezolano asfixiado y maniatado dentro de un carro en Miami-Dade

191231

-El pasado martes fue hallado un hombre sin vida dentro de su carro. Estaba maniatado, golpeado y presuntamente fue asfixiado.

La víctima de nacionalidad venezolana quedó identificada como José Luis Sánchez, de 43 años.

Familiares del venezolano indicaron que el cadáver fue encontrado en una zona industrial de Miami-Dade.

“Estaba amordazado, golpeado y aparentemente ya estaba asfixiado”, dijo Emily Yánez, sobrina de Sánchez.

Emily se encontraba dentro del apartamento cuando dos hombres entraron en la madrugada y la amenazaron de muerte.

“Me apuntaron con una pistola en la cabeza y me dijeron que dónde estaban las prendas de mi tío, que, si no colaboraba, la orden era matarme. Yo les dije que no sabía dónde estaba nada, que él siempre tenía sus cosas encima, y me dijeron ‘no las tiene encima, ¿dónde están?’. Me arrodillaron mientras revisaron el cuarto, revisaron todo, se llevaron todas mis cosas, también me despojaron de mis prendas, se llevaron las de él, se llevaron su caja fuerte”, agregó Emily.

El hijo del venezolano pidió justicia.

Su padre salió de su casa aproximadamente a las 10:00 pm del lunes acompañado por una mujer y nunca regresó.

Su hijo ubicó el carro en una zona de la calle 20 del noroeste y la avenida 37, gracias a un GPS y el mismo martes en la noche viajó al sur de Florida desde el norte, acompañado de su madre.

Noticia al Día / Univisión