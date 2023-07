126810

-Un indignante caso de agresión contra una niña de 4 años, quedó registrado en cámaras de seguridad.

La abuela de la menor, identificada como Chiquinquirá Castellano, publicó las evidencias y ha realizado las respectivas denuncias del caso, pero las autoridades no le dan respuestas.

“Me atrevo hacer esta denuncia pública, mi nombre es Chiquinquirá Castellano, abuela de la niña Mayreth Valentina Ramírez Merino, la cual está siendo maltratada por su madrastra Yuri Katherine Manrique”, escribió en sus redes sociales la abuela de la niña.

De igual forma, informó que puso la denuncia en la Comisaría de la Familia, donde solo le dan citas, pero no le dan solución. Sin embargo, el ICBF la citó para el día 10 de julio de 2023, pero solo asistió ella porque no se pudieron comunicar con el padre de la niña.

Ante los múltiples intentos de informar a las autoridades del caso, la abuela de la niña afirmó que teme por la vida de su nieta, ya que las entidades encargadas de este tipo de casos no le dan respuesta alguna ante los maltratos que recibe la menor.

Ante esto, el padre y la madrastra de la menor hablaron en un medio local, donde explicaron que ya hay un proceso legal y las autoridades determinaron que la niña no está corriendo peligro, ya que no se encontraba bajo condiciones de maltrato.

Habló la madrastra

La madrastra de la niña dijo: “Solo quienes tenemos hijos entendemos. Fue un momento de ira, de desesperación. No me justifico, porque estamos en un proceso psicológico y hemos podido evidenciar con Valentina desde que llegó el problema que ella tenía en su alimentación. Yo quería hacer que comiera porque ella llegó muy grave, vomitaba todo y no quería comer”.

Noticia al Día con información La Piragua