Fiscal Saab: “han aparecido nuevos testigos que revelarán detalles para avanzar en la investigación”

El Fiscal de la República, Tarek William Saab, explicó al programa Café en la mañana de este lunes, 27 de noviembre, que lo más revelador y reciente es el tema de la exhumación del rapero Canserbero.

El funcionario declaró que la investigación del caso Canserbero del año 2015 fue viciada, se omitieron pruebas y registros importantes para el esclarecimiento del caso.

Por lo que el Ministerio Público inició una nueva investigación para esclarecer el caso que solicitaron fans y familiares.

Reveló que en la exhumación del artista se hizo una recreación y referencia “Nosotros hicimos un video simulamos en tiempo real con un modelo parecido en estura y tamaño a Canserbero de cómo pudo ser la caída.

“Casualmente en las fotos graficas aparece diferente, es decir, se presume que luego que él cae fue movido. Pero hay un detalle más grave, en el expediente no aparece, que aparte de las heridas propias de la caída con la desgarradura en una las baranda, la manera como se da la desgarradura es parecido a un listo o un aprobado. El hueco, más una desgarradura”.

“Sin embargo en el otro costado tiene 4 heridas cortantes que se presume fueron hechas antes de la caída. Eso no está revelado. Lo grave es que no está revelado en el expediente cuando se hace el acta policial o fiscal, pero está en la foto. No la pudieron arrancar. Fue una investigación Chimba”, reveló el fiscal Saab.

“Otro detalle, los familiares refieren es que no sufría de esquizofrenia como lo revelaron los hermanos Améstica y no hay un examen médico. No hay récipes y no tuvo una visita previa a algún médico, sobre ningún tema. Era un hombre joven que días antes del suceso tenía una gira en Argentina y el tuvo una pelea con Natalia Améstica”, describió el fiscal.

Saab detalló “Todas hipótesis se tiene que trabajar y han aparecido nuevos testigos que van hablarle a la Fiscal 85 Nacional para avanzar en otras líneas de investigación”.

Noticia al Día/Con información de VTV